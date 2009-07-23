Яценюк прогнозує, що Україна таки зірве терміни оплати за газ

Народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що газовий контракт, підписаний НАК «Нафтогаз України» з директиви прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, веде країну до банкрутства.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті «Аргументы и факты».

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «сьогодні Нацбанк друкує гроші для того, щоб погасити газові борги перед Росією, але нескінченно так тривати не може, і ми зірвемо ”.

За його словами, коли росіяни вимагатимуть передоплату за газ, то платити «Нафтогазу» буде “ нічим – на ньому і так висять десятки мільярдів гривень кредитів».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що Росія тоді відключить газ для України «у зв’язку з невиконанням Україною важливих умов нинішнього підписаного Ю.ТИМОШЕНКО контракту».

Він зазначив, що постане питання щодо розплати за борги майном України, насамперед, газотранспортною системою. “Фактично, це означає банкротство нашої держави», – заявив він.

Говорячи про причини підписання такого газового контракту, А.ЯЦЕНЮК зауважив, що «за фактом діяльності “ЄЕСУ” було порушено кримінальну справу в Росії, а в США – проти ЛАЗАРЕНКА”. “Саме звідси «ростуть ноги» невигідного для України нинішнього контракту. У прем`єр-міністра просто немає простору для маневру», - додав він.

Лідер “Фронту змін” нагадав, що 2001 року було підписано контракт, згідно з яким ціну газу для України було знижено до 50 дол. за тисячу кубометрів і прив`язано до ставки транзиту російського палива на рівні 1,09 дол. за кожні 100 кілометрів транспортування. «Ці умови було зафіксовано до 2009 року включно. За його словами, “українська влада мала докласти всіх зусиль, аби зберегти умови договору».

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, «рішення про перегляд такого вигідного для України газового контракту суперечить не лише державним інтересам, а й здоровому глузду». За словами лідера “Фронту змін”, ця ініціатива “виходила з українського боку, а зацікавлені у цьому були росіяни, й вигоду отримали саме вони”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що збитки для країни від передчасного розриву контракту 2001 року становлять десятки мільярдів доларів. «Це злочин, і винні в ньому мають бути покарані. За роки незалежності в нашій країні у сфері газу накопичилося злочинів на багатотомну справу. Окремі томи цієї справи мають бути присвячені й газовим посередникам. «Ітера», «ЄЕСУ», «РУЕ», «Республіка», «Газпромзбут» – усе це потребує розслідування», – підкреслив лідер “Фронту змін”.