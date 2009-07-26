Головком ВМФ Росії про співпрацю з Україною і зайвих у Чорному морі

Головнокомандувач Військово-морського флоту Російської Федерації адмірал Володимир ВИСОЦЬКИЙ вважає перспективною співпрацю російського флоту з ВМС України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Севастополі журналістам.

В.ВИСОЦЬКИЙ зазначив: «Я думаю, що співпраця у нас перспективна. Ми вважаємо, що є багато цікавих моментів, які, в принципі, спільно повинні вирішуватися», зокрема, в ході «Чорноморської гармонії».

Як сказав адмірал, це, на його думку, «своєрідне завдання», коли в його розв’язанні беруть участь всі держави Чорноморської зони, «які мають не просто задекларовані інтереси» (операція «Чорноморська гармонія» проводиться ВМС Туреччини з березня 2004 року, передбачає постійну присутність і спостереження силами і засобами ВМС за підозрілими судами, переважно в південно-західній частині Чорного моря. У листопаді 2004 року Туреччина офіційно запросила причорноморські країни приєднатися до «Чорноморської гармонії» і надала докладну інформацію про цю операцію. Росія стала першою країною, що відгукнулася на це запрошення - УНІАН).

Як додав В.ВИСОЦЬКИЙ, «по суті справи, у нас є єдина позиція з Військово-морськими силами України. Ми вважаємо, що це завдання треба вирішувати, і вирішувати, тільки спираючись на можливості чорноморських держав. Всім іншим тут, за великим рахунком, робити немає чого. У гості - так, ми раді будь-кого приймати. Проводити тут певні заходи, пов`язані з безпекою судноплавства, - можливо, так. А що стосується проведення навчань, навіть двосторонніх, навіть з самими, скажімо так, хорошими друзями або союзниками. Я думаю, що це зайве».

На думку адмірала, Чорноморські держави спроможні самостійного вирішувати проблематику Чорного моря. «Я не думаю, що хтось зі сторони повинен приходити і допомагати тут будувати наші відносини».

Як вважає головком ВМФ РФ, два флоти можуть співпрацювати у питаннях «порятунку на морі, питаннях безпеки, надання, скажімо так, допомоги, питаннях екології. Багато питань».

Кажучи про перспективу співпраці між флотами Росії і України, В.ВИСОЦЬКИЙ зазначив: «Якщо добре подумати, можуть виникнути і спільні оперативні питання для вирішення спільних завдань».

Тому, сказав він, «ми готові підтримати будь-які позитивні в цьому плані устремління, у тому числі й Військово-морських сил України. У потрібному напрямі».