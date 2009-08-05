Експерт: завдання Ющенка на виборах - ослаблення позицій Тимошенко

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що сьогоднішня позиція Президента України Віктора ЮЩЕНКА та його команди в процесі політичної комунікації перетворює його на технічного кандидата, мета якого – ослаблення позицій основних кандидатів на пост глави держави.

Таку думку політолог висловив у переданому УНІАН коментарі щодо останніх заяв чиновників Секретаріату Президента з приводу економічної політики уряду.

«В.ЮЩЕНКО як кандидат у Президенти вже почав активну фазу кампанії, яка свідчить про технічну суть його балотування. Той деструктив, із яким команда Президента реалізує «експертний супровід» діяльності уряду, свідчить про те, що В.ЮЩЕНКО не має наміру вести змістовну боротьбу за голоси виборців», - зокрема, заявив В.БАЛА.

На його думку, головне завдання В.ЮЩЕНКА на цих виборах – свідоме ослаблення позицій основних кандидатів, і, в першу чергу, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, «яка очевидно стала персональним опонентом для В.ЮЩЕНКА», - вважає експерт.

Він також переконаний, що Президент навіть не вибудовуватиме конструктивну змістовну кампанію, а «обмежиться лише експертним позиціонуванням».

«Можна припустити, що так званого польового етапу виборів ні експерти, ні виборці з боку В.ЮЩЕНКА не побачать. Також навряд чи буде розгорнено змістовну інформаційну кампанію, спрямовану не лише на критику команди Ю.ТИМОШЕНКО, але, в першу чергу, на акумуляцію голосів», - зазначив директор АМС.