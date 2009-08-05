Міністерство освіти поновило видачу ліцензій вузам

Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України вітає поновлення Міністерством освіти і науки процедури видачі ліцензій вищим навчальним закладам.

Про це УНІАН повідомили в Конфедерації недержавних вищих закладів освіти.

Як йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті МОН, з 10 серпня міністерство відновить прийом до розгляду ліцензійних справ вищих навчальних закладів, відповідного листа вже отримали керівники навчальних закладів.

Відновлення розгляду ліцензійних та акредитаційних справ Міністерством освіти вже привітала Конфедерація недержавних вищих навчальних закладів, яка виступала проти призупинення процедури розгляду.

«В червні цього року наша організація звернулася до міністерства з проханням скасувати рішення і відновити розгляд ліцензійних та акредитаційних справ, - повідомив голова Конфедерації, народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО. - В листі ми зазначили, що ініціатива міністерства суперечить низці нормативних актів, зокрема закону «Про освіту», «Про вищу освіту» та постанові Кабміну «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг».

«Ліцензування є однією з основних функцій та законодавчо визначеним обов’язком міністерства. Відомство аргументувало призупинення видачі ліцензій тим, що нові спеціальності будуть заплутувати абітурієнтів. Ми ж навпаки вважали, що таким чином порушуються права і майбутніх студентів, і учбових закладів. В будь-якому разі можна привітати конструктивну позицію міністерства, яке прийняло до уваги, в тому числі й наші аргументи, та поновило процес видачі ліцензій», - зазначив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Також народний депутат висловив сподівання, що плідна співпраця між МОН та Конфедерацією недержавних вищих навчальних закладів продовжуватиметься.

*** Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України створена у 1999 році і включає близько 40 приватних ВНЗ. Своєю діяльністю Конфедерація консолідує ВНЗ недержавної форми власності та спрямовує їх на виконання стратегічних завдань освітньої галузі України, проводить активну інноваційну наукову діяльність, організовує проведення конференцій, семінарів, круглих столів тощо.