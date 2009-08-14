У Кабміні кажуть, що лише збоченець назве графік Тимошенко відпочинком

Прес-секретар прем`єра Марина Сорока заперечує перебування Юлії Тимошенко на відпочинку.

Про це вона заявила в коментарі "Українській правді".

Прес-секретар попросила "не заздрити працездатності прем`єра".

"Ось лише незначний перелік заходів, які останнім часом провела прем`єр: 5 серпня – засідання уряду, 7 серпня – поїздка до Боярки, вручення ордерів і нарада з японськими інвесторами, 10 серпня – поїздка до Полтавської області, перевірка стану елеваторів, 12 серпня – знову засідання уряду... Тільки збоченці можуть називати такий графік відпочинком", - зазначила Сорока.

За її словами, "на фоні такої праці прем`єра можна сказати, що деякі працівники влади відпочивали 5 років". "А щодо "працьовитості" її попередників старожили уряду складають легенди", - зауважила прес-секретар Тимошенко.

На зауваження, що прем`єр усе ж може знайти в такому графіку час відпочити кілька днів, Сорока сказала, що прем`єру ще потрібно готуватися до таких нарад, оскільки "Тимошенко детально розбирається в кожному питанні".

На запитання, чи піде прем`єр у відпустку на час виборчої кампанії, Сорока сказала, що прем`єр уже говорила, що у відпустку не збирається, оскільки "треба рятувати країну від кризи".

За інформацією "УП", у понеділок ввечері Тимошенко відбула до Криму, звідки повернулася в середу зранку, щоб взяти участь у засіданні уряду.

Тимошенко намагається не афішувати інформацію про свій відпочинок, оскільки це суперечить розпочатій рекламній кампанії прем’єра "Вони блокують – вона працює".