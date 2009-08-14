Спроба «відповісти собаці, який бреше за тином» розколе коаліцію у ВР?

Народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція НУ-НС) як член ради коаліції має намір звернутися до фракцій БЮТ і Блоку Литвина з тим, щоб 1 вересня Верховна Рада ухвалила резолюцію з приводу звернення Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він заявив газеті «Сегодня».

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, «це має бути чітка заява: неприпустимо, щоб Росія втручалася у внутрішні справи України».

Водночас народний депутат Володимир АР’ЄВ (фракція НУ-НС) (обидва депутати належать до групи «Народна самооборона» - УНІАН) вважає, що реагувати на подібні заяви не варто. Газета цитує його слова: «Це все одно, що відповідати собаці, який бреше за тином».

При цьому, як пише газета, політологи не виключають, що різниця позицій, зокрема в НУ-НС, може призвести до розвалу коаліції. Політолог Кость БОНДАРЕНКО нагадує, що торішні події в Грузії і вимоги колег по коаліції до БЮТ засудити їх призвели до розвалу коаліції НУ-НС і БЮТ.

Водночас політолог Володимир КОРНІЛОВ вважає, що «протимошенківська частина НУ-НС» не наполягатиме на якихось рішучих діях. «Вони всі чудово розуміють, що у разі дострокових виборів вони до Ради не потраплять. А так вони вже давно пригрілися під БЮТ», - підкреслив він.

Видання зауважує, що проблеми у коаліції можуть початися в тому випадку, якщо з «ТИМОШЕНКО посвариться той же КОЛОМОЙСЬКИЙ, ТРЕТЬЯКОВ або ЛУЦЕНКО, але про це поки не йдеться».