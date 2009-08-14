Луценко про Ратушняка, ажіотаж, етнічне питання і медичну довідку

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не виключає наявності політичної вмотивованості в розслідуванні інциденту, який стався між агітаторами руху «Фронт змін» та мером Ужгорода Сергієм РАТУШНЯКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Вінниці.

«Думаю, що об’єктивне і законне розслідування по цьому випадку може убезпечити суспільство від подібних рецидивів. На жаль, відчуваю, що це слідство іде виключно політично вмотивованим шляхом, судячи з тієї еквілібристики і дій слідчих, а особливо з того небувалого ажіотажу, заангажованості ЗМІ, мені видається, що об’єктивність цієї справи є під великою загрозою», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому не як міністр, а як політик, він зазначив, що, на його думку, з моральної і політичної точки зору «є неприпустимими ні дії, ні заяви пана РАТУШНЯКА, який перебуває на високій посаді. Навіть якщо його дії були спровоковані, його заяви є неприпустимими і є явним порушенням національної злагоди в суспільстві».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що напередодні президентських виборів «треба жорстко викорінити спроби використання етнічного питання».

Разом з тим міністр поінформував, що на сьогоднішній день принаймні органи внутрішніх справ не отримали від потерпілої жодної медичної довідки про наявність у неї тілесних ушкоджень. «Відтак порушити справу за заподіяння тілесних ушкоджень немає жодних юридичних підстав», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на прес-службу “Фронту змін”, 6 серпня в Ужгороді С.РАТУШНЯК напав на 21-річну активістку Громадянської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

Під час інциденту мер Ужгорода назвав А.ЯЦЕНЮКА «знахабнілим єврейчиком», що плутає вибори Президента України з виборами в «сільраду Ізраїлю».

Прокуратура Закарпатської області порушила низку кримінальних справ проти С.РАТУШНЯКА.

Зокрема, станом на 13 серпня проти нього порушено справу за трьома статтями Кримінального кодексу: 296 (хуліганство), 365 (перевищення влади або службових повноважень) і 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії).