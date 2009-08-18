Якщо Рада подолає вето, Ющенко поскаржиться КС?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернеться до Конституційного Суду, якщо парламент подолає його вето на закон про вибори глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК сьогодні на брифінгу.

«Я прогнозую, що у тому разі, коли законодавець подолає вето Президента, проігнорувавши його зауваження, Президент звернеться до Конституційного Суду», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

При цьому вона висловила впевненість, що глава держави проситиме Конституційний Суд розглянути це подання як невідкладне, щоб до початку виборчого процесу була сформована законодавча база для нормального проведення виборів.

М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що Президент, як гарант Конституції, використовуватиме всі свої конституційні можливості для того, щоб гарантувати громадянам додержання їхніх прав і свобод, щоб забезпечити проведення чесних і демократичних виборів.

М.СТАВНІЙЧУК також не виключила, що у разі подолання вето Президент задіє можливості впливу міжнародної спільноти на парламент.

Вона підкреслила, що майбутні президентські вибори, в тому числі й за політичною складовою, будуть надзвичайно складними.

«Через це законодавство має бути таким, яке б сприяло нормальному, чесному і відкритому перебігу виборів», - сказала вона.

М.СТАВНІЙЧУК висловила жаль, що на сьогодні ситуація в парламенті складається таким чином, що ті парламентські сили, які фактично мають монополію, схильні ігнорувати право громадян на їх вибір. «На жаль, ситуація складається таким чином, що ці політичні сили, які мають відповідну монополію в парламенті на прийняття рішення, і які, вочевидь, сподіваються на перемогу – одному – (посаду) Президента, а потім іншому (посаду) прем’єр-міністра, і їм, мабуть, абсолютно все рівно, як громадяни братимуть участь у виборах», - сказала заступник глави Секретаріату Президента.

М.СТАВНІЙЧУК розкритикувала більшість положень ухваленого парламентом закону про вибори Президента, наголосивши, що він створює основу для фальсифікацій. «Я стверджую, що у тому вигляді, в якому ухвалений закон про вибори Президент без змін та доповнень, цей закон є основою для системних зловживань під час виборів і основою для серйозного впливу на результати голосування», - сказала вона. Зокрема, це стосується положень щодо формування і діяльності виборчих комісій, щодо реєстру виборців, щодо процедури оскарження ходу і результатів виборів.

Водночас вона наголосила, що Президент сподівається на конструктивну співпрацю парламенту, його пропозиції, які сьогодні будуть направлені в парламент, викладені на 31 друкованому аркуші. За словами М.СТАВНІЙЧУК, В.ЮЩЕНКО очікує, що ВР дослухається до його пропозицій. «Не дивлячись ні на що, Президент закликає парламент підійти зважено до його зауважень і пропозицій», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Разом із тим, за словами заступника глави СП, вона не бачить трагедії у тому, що закон може бути частково скасовано через рішення Конституційного Суду. М.СТАВНІЙЧУК вважає, що рішення КС може викликати певні складнощі у перебіг виборчої кампанії, але не зірве самі вибори. Вона зауважила, що вже стала звичною практика вносити окремі зміни до законодавства під час виборчої кампанії.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня 2009 року парламент ухвалив закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України”.

Президент, а також ряд експертів критикували низку положень цього закону.

Сьогодні, 18 серпня. Президент застосував право вето до закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України”.

21 серпня планується проведення позачергової сесії парламенту, на якому розглядатимуться пропозиції глави держави до закону про внесення змін до закону про президентські вибори.