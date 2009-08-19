Балога: Ющенко не зміг чи не захотів використати відведений йому час

Верховна Рада подолає вето Президента на зміни до закону про вибори глави держави, і цей законодавчий акт рано чи пізно набуде юридичної сили, зокрема, за підписом голови парламенту Володимира ЛИТВИНА.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі колишнього керівника Секретаріату Президента, лідера партії “Єдиний Центр” Віктора БАЛОГИ стосовно застосування В.ЮЩЕНКОМ права вето до закону про вибори глави держави.

Велику імовірність подолання президентського вето, констатує В.БАЛОГА, визначає той факт, що за прийняття закону проголосувало 316 народних депутатів, що становить конституційну більшість ВР. Майже одностайно підтримали запропоновані зміни до законодавства про вибори глави держави дві найбільші фракції парламенту – Партії регіонів і БЮТ. Водночас тих, хто натиснув кнопку “проти”, було всього 10. “Такий розклад голосів свідчить про виняткову рішучість депутатського корпусу домогтися остаточного ухвалення скорегованого закону і практично виключає провал голосування за подолання президентського вето“, - переконаний лідер “Єдиного Центру”.

За його словами, Президент не зміг чи не захотів використати час, відведений йому до кінцевого підписання закону, для результативного діалогу з Радою, аби переконати її прийняти його поправки. “В.ЮЩЕНКО одразу ж заявив, що ветуватиме законодавчий акт, за який проголосувала переважна більшість депутатів. Проте глава держави міг бодай спробувати піти на розмову з лідерами Партії регіонів і БЮТ, щоб особисто переконати Віктора ЯНУКОВИЧА і Юлію ТИМОШЕНКО ухвалити його пропозиції. Натомість Президент відбув у відпустку”, - зазначив В.БАЛОГА.

Лідер “Єдиного Центру” вважає, що багато із запропонованих поправок глави держави вельми слушні і дійсно спрямовані на гарантування повноти дотримання виборчих прав громадян і забезпечення чіткої процедури виборів. Однак зараз, на його думку, президентські пропозиції марні, оскільки Верховна Рада вже налаштована не дослухатися до В.ЮЩЕНКА, а долати його вето.

“Секретаріат Президента вихваляється, що поправки глави держави виписані на 31 сторінці. Насправді цей стос паперу – лише даремно згаяний час юристів із Банкової. Так само безперспективний і розрахунок на звернення у Конституційний Суд. Глава держави має добре подумати, перш ніж погодитися на таку пропозицію, бо не варто розраховувати, що в умовах неузгодженості позицій між Президентом, з одного боку, і найбільшими парламентськими фракціями – з іншого, КС заблокує введення в дію закону, схваленого конституційною більшістю Ради”, - вважає В.БАЛОГА.

На його думку, ймовірне подолання вето вкотре засвідчить відсутність коаліції у нинішньому складі Верховної Ради. Проте нині цей факт вже не має навіть найменшого суттєвого значення. Адже з огляду на наближення дати президентських виборів коаліційна тема відійде на задній план, оскільки логіку дій основних політичних гравців і Ради загалом визначатиме 17 січня, а глава держави вже не має, за Конституцією, можливості розпуску парламенту, підсумував В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня 2009 року парламент ухвалив закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України”.

Президент, а також ряд експертів критикували низку положень цього закону.

Сьогодні, 18 серпня. Президент застосував право вето до закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України”.

21 серпня планується проведення позачергової сесії парламенту, на якому розглядатимуться пропозиції глави держави до закону про внесення змін до закону про президентські вибори.