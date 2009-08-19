Регіонал переконаний, що без санкції Тимошенко Києву газ не відрізали би

Без санкції прем`єр-міністра відключення киян від гарячої води не відбулося б. Таку думку кореспонденту УНІАН висловив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики, народний депутат від партії регіонів Олександр ПОПОВ.

Причиною відключення від газу АК «Київенерго» він вважає тяжке фінансово-економічне становище компанії та неможливість розраховуватися за спожитий газ. При цьому в Києві ситуація посилилася у зв`язку із закликами уряду не платити за комунальні послуги. Зокрема, в липні кияни сплатили комунальні послуги на 69%, тоді як по Україні рівень оплати становив 112%, зазначив О.ПОПОВ.

«Ситуація в Києві придбала гостроту стратегічних політичних інтересів прем`єр-міністра як майбутнього кандидата в Президенти України. Я схильний припускати, що, можливо, це була задумана комбінація, яка за командою Юлії ТИМОШЕНКО призвела до відключення підприємств у Києві. В усякому разі, як колишній член уряду я можу стверджувати, що без санкції прем`єр-міністра відключення б не відбулося», – сказав О.ПОПОВ.

Експерт назвав нинішню ситуацію в столиці прикладом застосування передвиборної технології: спочатку дати команду про відключення, звинуватити керівництво міста в тому, що воно не справляється зі своїми обов`язками, а потім «прем`єр-міністр героїчними зусиллями повертає ці втрачені комунальні послуги».

О.ПОПОВ вважає, що в міському бюджеті Києва через його дефіцит «не представляється можливим» знайти кошти, щоб розрахуватися за борги перед «Київенерго». «Нема звідки взятися цим грошам. Вони не можуть несподівано з`явитися у «Київенерго», якщо основний споживач – населення – не платить. Це чисто адміністративний ресурс – увімкни-вимкни», – додав він. (УНІАН: За даними АК «Київенерго», борг Київської міської державної адміністрації перед нею за компенсацією різниці тарифів на виробництво теплової енергії становить 1,2 млрд. грн., рівень заборгованості споживачів за теплову енергію станом на 14 серпня 2009 року становить 814,041 млн. грн., з них борг житлових організацій – 754,793 млн. грн.)

При цьому О.ПОПОВ не бачить можливості й для отримання кредиту київською владою, оскільки під його забезпечення необхідно закласти активи і майно під доходи очікуваного перевиконання бюджету, що в нинішній ситуації нереально. Крім того, він не виключає, що практика звинувачення мерів міст застосовуватиметься в найближчі півроку і на інших територіях України.

На думку О.ПОПОВА, для виходу з ситуації, що склалася, необхідно збалансувати місцеві бюджети, які прийняті з величезним дефіцитом. «Якщо цього року не буде переглянуто державний бюджет у бік збільшення витрат місцевих бюджетів на житлово-комунальні послуги, ми матимемо просто непередбачувану ситуацію. Ще жовтень-листопад, можливо, за інерцією якось протягнемо, але що буде в грудні-січні, страшно собі уявити. Без ухвалення змін до бюджету ми одержимо, можливо, одну з найосновніших проблем – неплатоспроможність бюджетних організацій», – наголосив він.

Можливим джерелом фінансування галузі О.ПОПОВ назвав перерозподіл бюджетних коштів. «Ми перерозподілили цього року, починаючи з квітня, 140 млрд. грн. Це половина державного бюджету», – зазначив він.

Водночас, за підрахунками О.ПОПОВА, для стабілізації ситуації в житлово-комунальному господарстві на цей рік необхідно близько 4 млрд. грн. (кошти на компенсацію різниці в ціні на газ НАК «Нафтогаз України», а також кошти на ЖКГ місцевим бюджетам – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 17-18 серпня АК «Київенерго» припинила гаряче водопостачання споживачів Києва, які обслуговуються ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, через обмеження постачання газу НАК «Нафтогаз України». Було повністю припинено гаряче водопостачання 4553 споживачам ТЕЦ-5 (3169 житлових будинків, 139 лікувальних закладів, 118 дитячих садків, 115 шкіл, 1012 відомств) і 3810 споживачам ТЕЦ-6 (2753 житлових будинків, 69 лікувальних закладів, 205 дитячих садків, 158 шкіл, 625 відомств).

18 серпня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО доручила НАК «Нафтогаз України» терміново відновити газопостачання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 «Київенерго».

Сьогодні, 19 серпня, «Нафтогаз України» за дорученням прем`єр-міністра відновив газопостачання «Київенерго» в повному обсягу. Постачання газу відновлено на ТЕЦ-5, а на ТЕЦ-6 – не відновлено, оскільки компанія не робила такої заявки, тому що там використовується мазут.