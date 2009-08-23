Литвин пояснив, куди ходив перед офіційною церемонією

Литвин у столичному парку Слави поклав квіти до пам’ятника Невідомому солдату

Київ. 23 серпня. УНІАН. Сьогодні, перед початком офіціних заходів, пов’язаних зі святкуванням Дня Державного прапора і Дня Незалежності України, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН у столичному парку Слави поклав квіти до пам’ятника Невідомому солдату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА, незважаючи на те, що у плані урочистостей, затверджених на офіційному рівні, такого заходу не передбачено, керівник українського парламенту, за його словами, прийшов до парку Слави «за покликом серця і душі».

«Я переконаний, що, відзначаючи День Незалежності, наше головне національне державне свято, ми усі мали б прийти до цього місця, – зазначив В.ЛИТВИН в інтерв’ю журналістам. – Оскільки майже у кожній країні пам’ятник Невідомому солдату – одне з найсвятіших пам’ятних місць».

На думку голови Верховної Ради, це не просто данина тим, хто загинув під час Великої Вітчизняної та Другої світової війни, це шана усім солдатам та офіцерам, усім захисникам Вітчизни за часи існування держави.

«Покладання квітів у ці дні до пам’ятників князю Володимиру, Богдану Хмельницькому, Михайлу Грушевському, Тарасу Шевченку – це потрібно, це правильно. Але, разом з тим, не можна забувати про мільйони, десятки мільйонів людей, які відстоювали Україну, боронили її від нападників, віддавали свої життя за її незалежність. Завдячуючи цим людям, до речі, ми маємо нинішню Україну у її теріторіальному вимірі. Бо цілком очевидно, що саме після 45-го року були зібрані воєдино українські землі, до яких ще у 54-му було приєднано Крим», – наголосив В.ЛИТВИН.