Литвин вважає абсолютно нереальною ідею щодо єдиного кандидата

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає нереальним висунення єдиного кандидата в президенти від демократичних сил.

Про це він заявив сьогодні, перебуваючи на Житомирщині і коментуючи заклик прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо висунення єдиного кандидата.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛИТВИН наголосив, що в його розумінні такий заклик прозвучав в першу чергу до націонал-демократичних сил.

При цьому, додав він, визначене коло політиків і партій вже визначилося з тим, хто має бути цим кандидатом.

Водночас В.ЛИТВИН зауважив, що позитивно ставиться до такої ідеї. “Наскільки це реально? Абсолютно нереально. Очевидно, що цей заклик буде матеріалізований після першого туру, коли буде намагання тих, хто вийде у фінал, заручитися підтримкою тих, хто дістав більш-менш помітну підтримку людей під час першого туру”, - додав голова ВР.