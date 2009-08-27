У Нафтогазу два шляхи: віддати борг або оголошувати дефолт?

Уряду України, швидше за все, доведеться виплатити єврооблігації "Нафтогазу" вчасно. Частина інвесторів, що вклали гроші в облігації української національної компанії, не хочуть реструктуризувати борг "Нафтогазу", як того раніше хотів Мінфін, пише Дело.

Група утримувачів єврооблігацій НАК "Нафтогаз України" на суму близько $100 млн. або 20% від загального обсягу випуску виступає проти можливої реструктуризації боргу по них, повідомив партнер консалтингової фірми Aequi-Libria (Люксембург) Карл Філіп Томас.

Він додав, що ініціативна група має намір одержати підтримку утримувачів облігацій 25% випуску, щоб забезпечити право вето на рішення про реструктуризацію.

За його словами, у такому разі у НАК залишиться два варіанти: або виплатити $500 млн. по облігаціях у встановлений термін – 30 вересня, або фактично оголошувати дефолт і готуватися до судових спорів.

Томас додав, що вже існує успішний досвід судових суперечок з "Нафтогазом" в Лондонському суді.

У прес-центрі "Нафтогазу" поки не стали коментувати дану інформацію.

Видання нагадує, що ухвалою Кабміну №764 від 22 липня 2009 року Мінфіну і НАК "Нафтогаз України" доручено прийняти заходи з реструктуризації заборгованості держхолдингу по зовнішніх позиках і зменшенні вартості обслуговування наданих йому кредитів шляхом рефінансування.

В.о.міністра фінансів Ігор Уманський повідомив, що Україна сформує переговорну позицію по реструктуризації зовнішнього боргу "Нафтогазу" до 24 серпня, проте вона поки не озвучена.

За його словами, у компанії ще є якийсь час, щоб подати пропозицію про реструктуризацію зовнішнього боргу, не порушуючи обумовлених для цього термінів. Він також допустив, що переговори вестимуться не тільки з утримувачами єврооблігацій на $500 млн., термін погашення яких наступає 30 вересня, але і з іншими зовнішніми кредиторами, зокрема з Deutsche Bank.

Може йтися про борги "Нафтогазу" Depha Bank на суму $220 млн., CSI - на $550 млн. і Deutsche Bank – на $395,2 млн., термін погашення яких приходиться на 2009-2012 рр. З урахуванням єврооблігацій і відсотків загальна сума виплат становить близько $1,78 млрд, зокрема цього року - близько $650 млн., в наступному - близько $570 млн.