Україна потрапила до чорного списку держав, які зневажають рішення судів

Україна потрапила до «чорного списку» європейських держав, які зневажають рішення судів.

Про це в інтерв’ю Радіо “Свобода” заявив комісар Ради Європи з прав людини Томас ГАММАРБЕРҐ.

На його думку, це явище треба розцінювати як відмову від принципів правової держави і як серйозну правозахисну проблему. За його словами, у таких державах як Албанія, Боснія і Герцеговина, Молдова, Росія, Сербія та Україна рішення судів часто виконуються або частково, або з довгою затримкою, або деколи повністю ігноруються. За словами Т.ГАММАРБЕРҐА, такий висновок був зроблений на підставі скарг, що надходять до Європейського суду в Страсбурзі. «Це стосується і органів державної влади, зокрема у сфері освіти, і також значною мірою державних компаній, наприклад у вугільній галузі, які не виплачують або зарплати, або пенсії, або відшкодування робітникам, які були поранені в робочий час», - сказав він.

При цьому, за словами Т.ГАММАРБЕРҐА, реформа законодавства і збільшення фінансування судів є кроками у вірному напрямку, але їх недостатньо. За його словами, дуже важливо, щоб закони виконувалися, в тому числі і самою державою.