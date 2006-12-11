Януковичу ставлять у приклад Кучму

Публічна підтримка вступу до НАТО – це останній шанс для Партії регіонів довести, що вона є самодостатньою політичною силою, незалежною від впливу влади Росії.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління Центру соціологічних та політичних досліджень “Соціовимір”, член політради Громадянської партії “Пора” Сергій ТАРАН.

За його словами, досі Партія регіонів жодного разу не вступала не те що в конфлікт, а навіть у дискусію з офіційною позицією сусідньої держави. “Це є очевидною аномалією, оскільки для партії, особливо якщо вона при владі, надзвичайно важко утримувати єдину позицію з позицією будь-якої сусідньої держави, - принаймні тому, що вони представляють різні суб’єкти політики”, – вважає С.ТАРАН.

Він зауважив, що справді національні політичні сили завжди могли довести свою “києвоцентричність”, коли йшлося про принципові питання національної безпеки, хоч це могло суперечити інтересам країн, з якими до того українські політики могли мати добрі відносини. “Навіть КУЧМА, будучи під атакою міжнародного товариства, дозволяв собі не погоджуватися з Кремлем, коли відбувався конфлікт навколо острова Тузла. Його наступник Президент ЮЩЕНКО зумів вивести війська з Іраку, спростувавши домисли, що він “ставленик Америки”, – зазначив представник “Пори”.

Однак, за його словами, нинішня провладна Партія регіонів жодного разу навіть не вступала в публічну дискусію з Кремлем. “Більше того, чиновники-“регіонали” фактично виступили на захист підвищення цін на газ для України, а її чільники дозволяють собі давати особисті нагороди сумнівним політикам, які піддавали сумніву територіальну цілісніть України. “Регіонали” воліють радше критикувати власних колег по уряду, які представляють інші партії і можуть не згоджуватися з окремими положеннями Кремля. Хоча відоме неписане правило – всередині країни урядовці можуть вести гарячі дискусії, але назовні вони мають демонструвати єдину позиція і не дозволяти собі жодної критики на адресу одне одного”, – сказав він. “Важко уявити, наприклад, щоб лідер опозиційної партії Німеччини виступив на захист інтересів Франції. Подібне можуть собі дозволити або компрадорська буржуазія, або колоніальний уряд”, – додав С.ТАРАН.

Він вважає, що НАТО – це рубікон для Партії регіонів, коли партія ще має шанс виявити політичну мудрість і, дотримуючись національних інтересів України, підтримати вступ України в НАТО. Зробивши цей логічний крок, Партія регіонів може стати проукраїнською і всенаціональною партію, яка може претендувати на підтримку в усіх регіонах України. Якщо ж Партія регіонів і на цей раз залишиться у фарватері офіційної позиції Кремля, їй навряд чи вдасться змінити про себе уявлення партії, у якої справжній керівний центр знаходиться ззовні.