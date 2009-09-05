Томенко пропонує відправити всіх нардепів у відпустку на 90 днів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО пропонує усім народним депутатам на час президентської виборчої кампанії піти у неоплачувану відпустку, аби не перетворювати парламент у майданчик для агітації.

Про це він сказав сьогодні кореспонденту УНІАН.

М.ТОМЕНКО повідомив, що у зв’язку з цим він підготував відповідний проект постанови.

Аналізуючи, яким чином Верховна Рада зможе працювати під час президентської виборчої кампанії, М.ТОМЕНКО зауважив, що є два варіанти. Перший, за його словами, - це відмова від ультиматумів та блокувань роботи ВР командами головних кандидатів у президенти, а другий – визнати, що у такому форматі парламент недієздатний.

При цьому, додав віце-спікер, враховуючи те, що Президент не може самостійно розпустити Верховну Раду, фракція Партії регіонів, яка сьогодні виступає ініціатором блокування, мала б зібрати 150 підписів народних про складання своїх повноважень і створити таким чином передумови для розпуску ВР.

«Але складається враження, що за першим сценарієм парламент не може працювати, а за другим сценарієм - ініціатори блокування не хочуть розпуску парламенту», - сказав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що це тільки погіршує ситуацію, оскільки у Верховній Раді є щонайменше десять кандидатів у президенти, які будуть використовувати Верховну Раду для своїх передвиборчих планів. «Це створить ситуацію, коли Верховна Рада дискредитуватиме не тільки саму себе, а й дискредитуватиме парламентаризм і країну в цілому. Саме тому я запропонував, аби усі народні депутати на 90 днів пішли у неоплачувану відпустку», - сказав він.

У цей час, за словами М.ТОМЕНКА, депутати мають працювати в округах та фракціях, що дало б можливість кожній команді максимально залучити депутатів до виборчої кампанії, не використовуючи при цьому ні державні кошти, ні інститут парламентаризму.

За словами віце-спікера. після завершення першого туру виборів парламент мусить зібратися, аби не допустити форс-мажорних обставин.

«Таке рішення захистить саму ідею парламентаризму, дасть можливість зекономити бюджетні кошти, розрахуватися парламенту зі своїми боргами. Ця ідея стимулюватиме парламент, народних депутатів та ініціаторів блокування до початку виборчої кампанії або до того, щоб змінити свої плани, аби парламент до 19 жовтня почав працювати», - додав М.ТОМЕНКО.