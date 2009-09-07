ГПУ задовольнила цікавість регіоналів з приводу обрання Онопенка

Закиди щодо незаконності обрання Василя ОНОПЕНКА у 2002 році на посаду судді Верховного Суду України не знайшли підтвердження.

Про це йдеться у відповіді заступника генерального прокурора України Тетяни КОРНЯКОВОЇ на запит народного депутата Ельбруса ТЕДЕЄВА (фракція Партії регіонів), текст якого є у розпорядженні УНІАН.

“У ході перевірки доводи, які стосуються законності обрання ОНОПЕНКА В.В. суддею Верховного Суду України, а саме: непроходження ним кваліфікаційного іспиту, відсутності подання голови Верховного Суду України та нескладання присяги судді, не знайшли свого підтвердження”, - зазначається у відповіді заступника генерального прокурора.

Стосовно обрання В.ОНОПЕНКА на посаду голови ВСУ та належного виконання ним своїх повноважень як члена Вищої ради юстиції у Генпрокуратурі зауважили, що, згідно із законодавством, ці питання належать до виключної компетенції Пленуму ВСУ та, відповідно, ВРЮ, і нагляд над ними прокуратура не здійснює.

Водночас, у Генпрокуратурі депутату-“регіоналу” відповіли, що “в діях ОНОПЕНКА В.В. щодо одночасного виконання обов’язків професійного судді та народного депутата України складу корупційного порушення не вбачається”, а також, що “у ході перевірки не знайшли свого підтвердження і доводи про втручання ОНОПЕНКА В.В. у порядок вирішення окремих судових справ”.

Стосовно ж правомірності придбання В.ОНОПЕНКОМ домоволодіння у передмісті Києва Генпрокуратура зазначає, що конкретних фактів з боку порушення закону з боку голови ВСУ народним депутатом у зверненні не наведено.

“Водночас дані, зазначені в засобах масової інформації, щодо невідповідності майнового стану ОНОПЕНКА В.В. його реальним доходам спростовуються відомостями про доходи, цінні папери, нерухоме майно і вклади у банках за 2008 рік голови ВСУ та членів його сім’ї”, - йдеться у відповіді Генпрокуратури, а також, з посиланням на декларацію про доходи, опубліковану у газеті “Голос України”, додається, що “згаданий будинок був зведений ще у 2002 році, тобто за 4 роки до того, як ОНОПЕНКО В.В. був призначений головою ВСУ”.

“Інші доводи, зазначені у зверненні (високий рівень корумпованості судової системи, призначення на керівні посади в системі судової влади родичів), не містять посилань на конкретні факти”, - констатує заступник генпрокурора, зазначаючи, що відтак підстав для їхньої перевірки у Генпрокуратури немає.

Як повідомляв УНІАН, В.ОНОПЕНКО, коментуючи УНІАН 26 червня інформацію у ЗМІ стосовно того, що Генпрокуратура почала перевірку законності його обрання суддею, а згодом і головою ВСУ, заявив, що переконаний у відсутності будь-яких порушень.

«Нехай перевіряють. Я не заперечую, якщо це повноваження Генеральної прокуратури або окремої посадової особи. Я вважаю і не сумніваюсь, що все було правильно, у відповідності до Закону «Про судоустрій». Вважаю, що це (перевірка) - чистої води замовлення. Я розумію, що як голова Верховного Суду можу не влаштовувати когось, але моя позиція - вона незмінна. Будуть перевіряти чи ні, це позиція законності і справедливості, і вона не зміниться”, - заявив тоді В.ОНОПЕНКО.