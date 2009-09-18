Ющенко: гребля ДніпроГЕСу знаходиться під постійною загрозою руйнації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розкритикував діяльність уряду за незадовільний рівень державної підтримки гідроенергетики.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, про це йшлося на нараді щодо стану справ, перспектив розвитку та проблемних питань гідроенергетики України, яка проходила сьогодні у Запоріжжі.

За словами В.ЮЩЕНКА, частка гідроенергетики в національній енергетичній системі залишається недостатньою: в балансі потужності енергосистеми України гідроелектростанції не перевищують 9,1% проти 15% оптимальних.

Президент гостро розкритикував уряд за незадовільний рівень державної підтримки гідроенергетики. Глава держави зауважив, що Кабмін вже традиційно витрачає кошти «на латання дірок», проте аж ніяк не на фінансування інвестиційних проектів у пріоритетних сферах – зокрема, і в гідроенергетиці.

Серед важливих питань, що негайно потребують вирішення, В.ЮЩЕНКО назвав технічний стан, а відтак, безпеку і надійність об’єктів гідроенергетики.

За його словами, найгостріше проблема безпеки стоїть перед ДніпроГЕСом, гребля якого, до того ж, слугує дуже важливим шляхом сполучення між районами Запоріжжя.

Президент підкреслив, що термін експлуатації споруд греблі ДніпроГЕСу для автомобільного сполучення закінчився ще у 1998 році – проте інтенсивність руху по греблі з кожним роком тільки зростає і вже сьогодні перевищує пропускну спроможність у 1,7 разу.

«Ми не маємо права покладатися на везіння», - підкреслив Президент.

Він наголосив, що таке велике місто як Запоріжжя не може залишатися без важливого транспортного коридору, а гребля ДніпроГЕСу знаходиться під постійною загрозою руйнації з усіма можливими наслідками.

На переконання глави держави, складність ситуації посилюється також тим, що, окрім ДніпроГЕСу, в майже мільйонному місті функціонує лише один автомобільний міст через Дніпро. При цьому готовність нового мосту, який зараз споруджується, становить лише 35%. У цьому контексті Президент нагадав, що за фінансування даного будівництва відповідає уряд та безпосередньо прем’єр-міністр.

За даними В.ЮЩЕНКА, минулого року на будівництво нового мосту за потреби 600 млн. грн. з державного бюджету було профінансовано 350 млн. грн. Цього року за потреби в 600 млн. грн. бюджетне фінансування ще менше – 100 млн. грн. Потреба у фінансуванні на 2010 рік оцінюється у 750 млн. грн.

Президент закликав Кабмін упродовж семи днів вирішити питання з фінансуванням спорудження даного об’єкту, як того вимагає закон.

«Неприпустимим є заморожувати такі будівництва, позбавляти робочих місць людей через неритмічність фінансування... Будівництво мосту – це загальнонаціональний проект», - сказав він.

Президент закликав учасників наради спільно провести серйозний системний аналіз стану справ у національній гідроенергетиці та розробити пріоритетні напрямки роботи.

Глава держави також запропонував присвятити цій темі окреме тематичне засідання РНБО.

Довідка УНІАН. Дамбу ДніпроГЕС споруджено в 1932 році. У роки Великої Вітчизняної війни 14 биків ДніпроГЕС було знищено повністю, 18 - частково. Відновлено дамбу було в 1947 році. Автодорожній проїзд через дамбу ДніпроГЕС реконструйовано в 1978 році. Тоді ж проїжджа частина була розширена, і її частина нависає над водою. Зараз вона складається з 4 смуг, по дві в кожному напрямку руху.

На сьогодні, проїжджа частина греблі ДніпроГЕСу - один з двох мостових переходів через Дніпро на території Запоріжжя. Другий - мости Преображенського, один з яких сполучає лівобережну частину міста з островом Хортиця, а другий острів Хортицю з правобережною частиною Запоріжжя, "переобтяжені" автотранспортом так, що впродовж останніх років щодня десятки тисяч запорожців змушені, добираючись з роботи і на роботу, стояти в заторах через невідповідність збудованих ще в 60-х роках минулого століття мостів необхідним нині пропускним спроможностям.