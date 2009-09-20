На Яворівському полігоні пройдуть перші за 5 років тактичні навчання ЗСУ

З 21 по 24 вересня на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (колишній Яворівський загальновійськовий полігон) Львівщини будуть проходити батальйонні тактичні навчання (БТН) з бойовою стрільбою Збройних Сил України.

Тактичні навчання з бойовою стрільбою на теренах Західної України проводяться вперше за останні п‘ять років, - повідомив УНІАН заступник командира 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України Ігор ПЮРКО,

«Метою навчань, а вони, практично є плановою перевіркою практичних дій українських військових, є польовий вишкіл, вдосконалення навичок особового складу, управління штабом та підрозділами під час виконання поставлених завдань. Кошти на пальне та проведення навчань було закладено до оборонного бюджету. Востаннє, тактичні навчання з бойовою стрільбою Збройних Сил України на Яворівському полігоні проходили ще у 2004 році», - розповів І.ПЮРКО.

19 вересня, до станції Добросин Львівської області прибув із Закарпаття ешелон з військовою технікою частин 128 окремої механізованої бригади 13 армійського корпусу Сухопутних військ, яка братиме участь у батальйонному тактичному навчанні. У складі ешелону прибуло – 35 одиниць техніки (танки, бойові машини піхоти), 135 військових, серед яких близько 20 відсотків механіків-водіїв становлять військові-контрактники, решта - солдати строкової служби.

Автомобільно-спеціальна техніка здійснила 350 кілометровий марш із Закарпаття на Львівщину своїм ходом.

У навчаннях також братиме участь 15 окремий гірсько-піхотний батальйон у повному складі та підрозділи посилення, які складаються з танкової роти, зенітної ракетно-артилерійської та гаубичної самохідної артилерійської батарей, підрозділів розвідки та РХБ захисту, інженерного та тилового забезпечення.

Керівництво БТН здійснюватиме командир 128 окремої механізованої бригади 13 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Петро РОМИГАЙЛО.

Всього у навчаннях буде задіяно близько 200 одиниць військової техніки, майже 1000 військовослужбовців.