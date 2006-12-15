Відомий російський журналіст заявляє про культурний геноцид на сході України

Учасники круглого столу на тему: «Україна-Росія: 15 років окремо чи разом?», організованого агентством УНІАН спільно з Російським агентством міжнародної інформації “РІА Новости”, обговорили перспективи двосторонніх українсько-російських відносин.

Так, директор міжнародних програм УНЦЕПД ім. Разумкова Валерій ЧАЛИЙ висловив думку, що Україна і Росія залишаються взаємозв`язаними, хоча розходилися всі ці роки за різними напрямами. “Взаємозалежність залишається достатньо серйозна, аналіз ситуації показує, що 2-3 системних рішення з боку Росії можуть реально дестабілізувати ситуацію в Україні. Україна також може за певних дій створити великі проблеми для Росії в реалізації її стратегічних інтересів”, - сказав він.

В.ЧАЛИЙ порадив політикам бути обережними в двосторонніх відносинах “з грою деякими інструментами”. Він вважає, що потрібно заборонити політикам робити заяви, які ображають або створюючі проблеми для двосторонніх відносин.

На думку В.ЧАЛОГО, в українсько-російських відносинах залишається багато стереотипів і фобій. За його словами, опитування експертів у Росії показують, що основна мета Росії в Україні - залишати можливості впливу в цій державі, можливості домінування в геополітичній грі зі США. Мета України частиною політичної еліти сприймається як відхід з-під впливу Росії, формування самостійної стратегії розвитку, зокрема в зовнішньополітичній сфері.

В.ЧАЛИЙ також відзначив, що після помаранчевої революції в Україні, до якої в Росії поставилися негативно, і було складно відновити діалог, у двосторонніх відносинах наступив новий період. “Ми заповнюємо ті прогалини, які були в цей час, сьогодні відновлюються традиційні механізми взаємодії”, - сказав він.

На думку В.ЧАЛОГО, тільки на рівні президентів питання українсько-російських відносин вирішити не можна. “Повинен бути широкий діалог народів, політичних еліт, тільки на такому рівні можна досягти рішень. Наші відносини між Україною і Росією повинні стати міжнародними”, - переконаний В.ЧАЛИЙ.

Він також зазначив, що потрібно розуміти, що Україна і Росія мають перспективу стратегічного партнерства, вони взаємозв`язані.

Головний редактор “Московских новостей” і журналу “Политический класс” Віталій ТРЕТЬЯКОВ висловлює сумнів щодо прагнення України проводити незалежну політику.

“Щодо української незалежності, в сенсі проведення своєї політики, тут у мене великі сумніви”, - сказав він.

В.ТРЕТЬЯКОВ вважає, що Україна “тяжіє” до іншого, відмінного від Москви центру, “джерела контролю”. ”Якби я бачив незалежність для себе, я б напевно, задумався про щось інше, але коли я бачу тяжіння до якогось іншого центру, то у мене виникають сумніви щодо щирості слів про незалежність”, - сказав він.

За словами В.ТРЕТЬЯКОВА, приїжджаючи до Києва, він запитував українських колег: “Чому ви свою незалежність намагаєтеся весь час спихнути до Брюсселя - в НАТО і ЄС?” і не міг одержати зрозумілої відповіді.

Він також зазначив, що світ побудований ієрархічно, і центри сили були, є і будуть. На думку В.ТРЕТЬЯКОВА, Росія неминуче залишиться “центром сили”.

”Отже, навіть при інтенсивному налагодженні міжнародних контактів, якщо Україна вибирає, як орієнтир, інший центр сили, то в спорідненості ми перебуваємо чи не в спорідненості “погана Росія, або добра”, або “погана Україна, або добра”, ми конфліктуватимемо, а якщо той центр сили поводитиметься непристойно по відношенню до Росії, то можуть бути і великі ускладнення”, - сказав він.

У свою чергу ведучий програми “Судіть самі” на Першому каналі Росії Максим ШЕВЧЕНКО відзначив, що ніякій спільної історії у Росії “і тієї України, що ліпиться сьогодні на території колишньої УРСР, немає і бути не може“.

За його словами, Росія не національна держава, вона ніколи не забороняє іншим націям і народам розвиватися і ніколи не забороняла на своїй території “ніяких національних мов”. “Росія є державою федеративною, такою, що несе відповідальність історичну за розвиток всіх націй і народів, які потрапляють в сферу цієї відповідальності. Сучасна Україна є не федеративною державою, а державою унітарною, в якій конструюється домінування однієї національної історії і культури над іншими. Ми не можемо змиритися з цим”, - сказав він.

“Російська мова в державі, яка претендує з нами на спільну історію, не тільки забороняється, а вона насправді забороняється, тому що дико приїжджати в ті регіони України, де 99,5% населення говорить, думає, відчуває, освідчується в коханні і вмирає з російською мовою на вустах, і де російська мова заборонена як державна, заборонена як регіональна і адміністративна, заборонена як мова культури. Наприклад, у Криму“, - сказав він, додавши, що “Російська Федерація як держава, що несе історичну відповідальність за всі народи, зокрема за український народ, який пов`язав колись з історичною Росією свою долю, не може без стурбованості дивитися на те, що відбувається”.

На думку М.ШЕВЧЕНКА, “те, що відбувається зі Сходом, ми в Росії вважаємо культурним геноцидом”.