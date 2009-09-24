Тимошенко сказала, коли забере майно у ДУСі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що перепідпорядкування об`єктів Державного управління справами здійснюватиметься після президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після відвідин Всеукраїнського центру радіохірургії, відповідаючи на питання стосовно відмови Держуправсправами передати МДЦ «Артек» у сферу управління Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту.

«Відразу після президентських виборів всі проблеми відійдуть, тому що всі об`єкти державної власності мають перебувати під управлінням уряду. Я не думаю, що нам потрібно довго чекати порядку і ясності. Після президентських виборів порядок і ясність наступлять, і досить швидко», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 вересня, керівник Державного управління справами Ігор ТАРАСЮК повідомив, що МДЦ «Артек» досі перебуває у сфері управління Держуправсправами.

««Артек» ми не передали тому, що відповідну постанову Кабінету міністрів про передачу «Артека» не було узгоджено з Державним управлінням справами», - сказав І.ТАРАСЮК.

Взимку керівництво “Артека” заявило, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено фінансування на утримання центру. Крім того, керівництво “Артека” заявило про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

31 січня уряд схвалив зміни до держбюджету-2009 про виділення 60 млн. грн. на придбання путівок до “Артека” і виділило з резервного фонду 35 млн. грн. на забезпечення центру.

Крім того, Кабмін передав МДЦ “Артек” зі сфери управління Державного управління справами Президента у сферу управління Кабінету міністрів.