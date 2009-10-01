Ющенко зі Львова вийде у прямий ефір

Сьогодні, 1 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у IX Львівському міжнародному економічному форумі «Вплив глобальної економічної кризи на інвестиційний клімат та перспективи залучення інвестицій у регіональні економіки України» в м.Трускавець.

Про це УНІАН повідомили у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України.

Глава держави розглядає участь у форумі як можливість у діалозі із представниками ділових кіл та експертами-економістами визначити необхідні зміни в державній політиці, які дозволять більш ефективно боротися з кризою, захищаючи при цьому інтереси як працедавців, так і працівників.

Ці питання будуть розглянуті, зокрема, в ході круглого столу «Інвестиційний клімат в Україні», в роботі якого візьме участь глава держави.

Форум має прикладний характер, зокрема, планується проведення презентації регіональних інвестиційних проектів. Це дозволить сформулювати конкретні рішення щодо залучення інвестицій до регіону і визначити моделі для використання в цілому по країні.

Такий захід в області особливо важливий у рамках підготовки до Євро-2012, оскільки дозволяє опрацювати найбільш оптимальні форми залучення вітчизняних і зарубіжних інвестицій у фінансування об`єктів інфраструктури.

Виступ Президента України В.ЮЩЕНКА, який заплановано орієнтовно на 11.10, транслюватимуть у прямому ефірі 5 канал, НТКУ, НРКУ та Всесвітня служба «УТР».

Також цього дня, напередодні Дня вчителя, глава держави відвідає трускавецький спортивно-виховний комплекс, де поспілкується із викладачами цього закладу. У прямому ефірі захід, орієнтовно о 13.40, транслюватиме Львівська ОДТРК.

Крім того, ввечері, о 19.00 в ефір Львівської ОДТРК вийде спеціальна програма за участі Президента України В.ЮЩЕНКА під назвою «Суспільний діалог». Глава держави спілкуватиметься із відомими мешканцями Львівщини Мирославом МАРИНОВИЧЕМ, Борисом ВОЗНИЦЬКИМ, отцем Борисом ГУДЗЯКОМ та Віталієм АНТОНОВИМ. Ведучий проекту - Ярослав ФЕЙЛО.