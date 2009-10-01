Яценюк знає, як вирішити проблему європейської енергетичної безпеки
У кожного - своя роль і свій дохід
Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що найкращим вирішенням проблеми європейської енергетичної безпеки може стати створення тристороннього енергетичного консорціуму за участю Росії, України та Європейського Союзу. Про це він заявив в інтерв’ю російському журналу «ВВП».
«Найзручніше підприємство – це підприємство між Україною, Росією та Європейським Союзом, де кожний займає своє місце, свою роль, свій дохід і свій інтерес. Росія має відносно прийнятний транзит газу і доступ до європейського споживача. Україна має ресурс в Росії і гарантує так само Росії транзит і споживання в середині країни. Європейці мають стовідсоткове забезпечення транзиту і прогнозованість цін», - заявив А.ЯЦЕНЮК.
На його думку, таке співробітництво і називається енергетичним консорціумом, «який вирішує проблеми енергетичної безпеки європейського континенту».
Нагадаємо, що раніше А.ЯЦЕНЮК заявляв, що виступає за допуск Росії до управління українською ГТС в обмін на право України розробляти газові родовища на території РФ.