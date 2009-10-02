У Ющенка вважають, що Тимошенко підштовхує Нафтогаз до банкрутства

НАК «Нафтогаз України» на сьогодні перебуває у стані технічного дефолту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу.

«НАК «Нафтогаз» на сьогодні перебуває у стані технічного дефолту, оскільки не заплатив за своїми зобов`язаннями. НАК веде роботу з реструктуризації своїх боргових зобов`язань. Це нормальна робота, яка всіляко підтримується сьогодні і урядом, і, безумовно, Президентом України», - сказав він.

О.ШЛАПАК висловив сподівання, що делегація, яка працює в Лондоні, успішно завершить переговори, і частина боргового навантаження у розмірі 1,7 млрд. дол. за зовнішніми зобов`язаннями буде відстрочена хоча б на якийсь період.

Він нагадав, що дефіцит бюджету НАК «Нафтогаз» до кінця цього року становить 33 млрд. грн., і 1,7 млрд. дол. - тільки мала частина цього дефіциту.

«Я хочу сказати, що «Нафтогаз» хворий значно серйозніше. НАК хворий через тарифи, через різницю в цінах, НАК хворий через неплатежі, через те, що його перетворили на соціальну контору, і хворий через те, що він, закриваючи всі ці дірки, нахапався сьогодні надзвичайно багато позик», - підкреслив О.ШЛАПАК.

Він вважає, що єдиний вихід із ситуації, що склалася, – реалізація серйозних реформ у газовому секторі.

«Натомість уряд не збирається робити нічого ані по розподільних рахунках, ані по ціновій політиці, навіть у тому, щоб заплатити школам і медустановам додаткові ресурси. Уряд штовхає НАК фактично до банкрутства», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» запропонував утримувачам євробондів на суму 500 млн. дол. обміняти свої цінні квазісуверенні папери на облігації, підкріплені суверенною гарантією держави Україна, з терміном виплати цих зобов`язань у вересні 2014 року. Формально це означає, що якщо НАК вчасно не розплатиться з утримувачами єврооблігацій, це повинно зробити Міністерство фінансів України. Процентна ставка при цьому збільшується з 8,12% до 9,5%.

Переговори з кредиторами про реструктуризацію планується завершити до 20 жовтня 2009 року – дати проведення зборів утримувачів облігацій «Нафтогазу».

Єврооблігації НАК «Нафтогаз України» були випущені в 2004 році. Обсяг випуску 500 млн. дол., термін погашення – 30 вересня 2009 року.

26 вересня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд реструктуризує борг НАК «Нафтогаз України» і не допустить дефолту компанії.

Разом із тим 29 вересня міжнародне рейтингове агентство Moody`s знизило рейтинг вірогідності дефолту НАК «Нафтогаз України» з рівня «Caa2» до рівня «Ca».