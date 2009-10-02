Тимошенко пропонує метод «провокації хабара»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає за використання правоохоронцями в боротьбі з корупцією методу «провокація хабара».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на IX Львівському міжнародному економічному форумі.

Прем`єр зазначила неефективність боротьби з корупцією в Україні.

«Я за те, щоб наші силові структури, які уповноважені на це (боротьбу з корупцією - УНІАН) мали право вдаватися до так званої «провокації хабара», - сказала вона, підкресливши, що в Польщі така практика дає позитивні результати в боротьбі з корупцією.

Проте при цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловилася за дуже обережне застосування цього методу, оскільки існує загроза його використання «для вирішення питань».

Ю.Тимошенко також виступає за декларування чиновниками і членами їх сімей своїх витрат.

«Декларація про витрати чиновників – теж чудово», - сказала вона.