Янукович не вірить, що Ющенко введе надзвичайний стан

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виключає можливість введення в країні надзвичайного стану з метою зриву виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі Чернігівської обласної державної телерадіокомпанії.

«Я мало вірю в те, що, наприклад, Президент ЮЩЕНКО піде на введення надзвичайного стану в країні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, такий варіант не підтримує Верховна Рада, «а якщо він (Президент – УНІАН) піде на порушення закону і буде намагатися це зробити одноосібно, це буде дуже небезпечно для нього самого».

Водночас, він не виключив можливості застосування багатьох інших засобів і технологій з метою зриву виборів глави держави.

«Ми готуємося, щоб дати гідну відповідь, якщо виникне така загроза. Це не є для нас несподіванкою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.