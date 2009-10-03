Янукович пропонує мислити п’ятирічками

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність запровадження стратегічного планування розвитку України на п’ять, десять, п’ятнадцять років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Одесі, де перебуває з робочою поїздкою.

Політик висловив упевненість, що 18 років розвитку держави засвідчили, що майбутнє України можливе лише за умови суттєвих змін і реформування всіх сфер життя.

«Україна вже виросла з коротких штанців, і вже настав час не жити одним днем, а планувати нашу роботу і наше життя далеко вперед», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Політик пояснив, що необхідно запроваджувати стратегічне планування розвитку країни, починаючи з п’ятирічки і далі - на десять, п’ятнадцять років. «Ми повинні бачити завтрашній день. Це повинна бачити кожна родина, кожне підприємство, кожна галузь», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також підкреслив, що планування життя в державі є обов’язковою умовою стабільності, якої на сучасному етапі немає. «Ми маємо таку програму і ми готові її запровадити», - сказав про позицію Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ.