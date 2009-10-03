Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зізнався, що має дар бачити майбутнє України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні в ефірі одеської телекомпанії «Академія».

В.ЯНУКОВИЧ розповів, що під час одного з відвідувань Святогорської лаври він на хвилину закрив очі, і йому відкрилася страшна недобра картина. «Я швидко відкрив очі і почав думати про хороше», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і висловив переконання, що мав видіння майбутнього України.

Політик також повідомив, що зараз «закриваю очі, починаю уявляти, якою повинна бути наша країна». «Я її уявляю і мрію про те, що вона буде об’єднаною», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, політик зауважив, що «необхідно вірити не казкам, а власним силам».