Прихильники Януковича зібрали 150 тис. підписів в Одесі
19:47, 03 жовтня 2009Політика
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І передали йому на мітингу
на його підтримку на майбутніх президентських виборах
Одеса. 3 жовтня. УНІАН. Громадський рух «За Одесу, за Януковича!» зібрав 150 тис. підписів громадян на підтримку лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА як майбутнього кандидата у президенти України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено сьогодні на мітингу прихильників лідера Партії регіонів, який відбувся в центрі Одеси.
Під час мітингу активісти громадського руху «За Одесу, за Януковича!» передали особисто В.ЯНУКОВИЧУ ці підписи, а також висловили йому від імені одеситів підтримку на майбутніх виборах глави держави.
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