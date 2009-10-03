Прихильники Януковича зібрали 150 тис. підписів в Одесі

на його підтримку на майбутніх президентських виборах

Одеса. 3 жовтня. УНІАН. Громадський рух «За Одесу, за Януковича!» зібрав 150 тис. підписів громадян на підтримку лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА як майбутнього кандидата у президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено сьогодні на мітингу прихильників лідера Партії регіонів, який відбувся в центрі Одеси.

Під час мітингу активісти громадського руху «За Одесу, за Януковича!» передали особисто В.ЯНУКОВИЧУ ці підписи, а також висловили йому від імені одеситів підтримку на майбутніх виборах глави держави.