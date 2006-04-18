Пристрасті у Вищому адміністративному суді: ЦВК не здається

Наступне засідання який розглядає позови Блоку Наталії Вітренко «Народна позиція», Блоку Юрія Кармазіна, партії “Віче” на дії та бездіяльність Центральної виборчої комісії, розпочнеться 18 квітня о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора у другій половині дня, після оголошеної на годину перерви, сторони і учасники процесу продовжили заслуховувати пояснення позивачів та відповідачів.

Зокрема, з боку партії “Віче” надійшло клопотання про витребування у ЦВК копій протоколів засідань, у тому числі з позначкою “уточнені”, що стосуються підрахунку результатів виборів, а також протоколів засідань низки територіальних виборчих комісій. У свою чергу, надаючи пояснення суду, лідер партії “Віче” Інна БОГОСЛОВСЬКА висловила думку, що сьогодні суд насамперед має справу “із захистом демократії”, щоб нині діюча влада, яка, на її переконання, докладала певних зусиль для фальсифікації результатів виборів, у перспективі під час проведення наступних виборів не змогла це повторити.

У свою чергу член ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК, яка є присутньою у судовому процесі, зазначила, що ЦВК вважає необґрунтованими вимоги позивачів, які стверджують у своїх позовах, що Центрвиборчком, встановлюючи результати виборів, діяв навмисно, не видав постанови, а лише протокол про остаточний підрахунок голосів, для того, щоб унеможливити партіям та блокам, які стали аутсайдерами за результатами підрахунків голосів останньої виборчої кампанії, на їхню думку, оскаржити це відповідно до чинного законодавства. Вона зазначила, що позивачі, наводячи аргументи на свою користь, користуються Законом про Центральну виборчу комісію, натомість ЦВК, аргументуючи свої дії, користується Законом про вибори народних депутатів України.

Крім того, за словами М.СТАВНІЙЧУК, наведені аргументи з боку опонентів Центрвиборчкому в суді є ніщо інше, як “юридичне лукавство”. Ці свої слова вона пояснила тим, що, на її переконання, автори позовів марно звинувачують Центрвиборчком у тому, що після оголошення за протоколом результатів виборів вони не мали можливості “оскаржити дії та бездіяльність ЦВК”.

Після закінчення надання пояснень з приводу визнання незаконними дій та бездіяльності ЦВК при підрахунку голосів суд перейшов до заслуховування надання пояснень щодо другої частини позову, тобто оскарження методів підрахунку Центрвиборчкомом голосів і розподілу депутатських мандатів до Верховної Ради.

Як пояснив, виступаючи в суді, один з представників Блоку Вітренко “Народна опозиція”, на переконання цієї сторони, яка подала позов, ЦВК невірно застосував кількісний показник голосів, врахувавши виборців, які проголосували проти всіх на виборах 26 березня, та бюлетені, які виявились недійсними. Водночас протилежну цьому висловлюванню позицію підтримали представники БЮТ і блоку “Наша Україна”. За словами уповноваженого в суді з боку “Нашої України” Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО, Центрвиборчком належним чином виконував свої дії.

Як поінформували журналістів у кулуарних бесідах представники сторін – учасників судових слухань, остаточне рішення Вищого адміністративного суду за позовами згаданих політичних сил може бути винесене не раніше середи, 19 квітня.

Як повідомляв УНІАН, позови до ЦВК з боку партій та блоків, які на виборах 26 березня не подолали тривідсотковий бар‘єр, Вищий адміністративний суд розпочав розглядати 15 квітня.

Суд об‘єднав в один процес по два позови від блоку „Народна опозиція“, Блоку Юрія Кармазіна та партії „Віче“, а також по одному позову від Народного блоку Литвина та кандидата в депутати від блоку Н.Вітренко. Таким чином загальна кількість позовів зросла до восьми.