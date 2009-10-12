Вступ України до Енергетичного співтовариства: хто виграє, хто програє

18 грудня 2009 року Рада міністрів Європейського Союзу ухвалить рішення про приєднання України до Енергетичного співтовариства. Експерти називають це секторальною євроінтеграцією України.

Як зазначив у коментарі УНІАН директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло ГОНЧАР, «якщо наша країна стане членом європейської Енергетичної співдружності, то це означатиме вихід на секторальну інтеграцію України в європейський енергетичний простір».

За його словами, «Україна хоч і поволі, але йде цим шляхом. Міністерством палива та енергетики завершено розробку законопроекту про принципи функціонування ринку природного газу в Україні. Нещодавно уряд України ухвалив рішення про приєднання до Ініціативи забезпечення прозорості видобувних галузей економіки. Ця ініціатива є одним із міжнародних стандартів гарантування відкритості, завдяки чому суспільство отримує механізм контролю доходів компаній і ефективності використання ними природних ресурсів».

Також М.ГОНЧАР зазначив, що від приєднання до Договору про енергетичну співдружність однозначно виграє споживач в Україні, який завжди платить за послугу або енергопродукт, і далеко не завжди отримує їх належної якості й своєчасно. Програє той бізнес, який працює в непрозорій частині енергосектору, оскільки, згідно із законодавством ЄС, усі фінансові потоки повинні бути виведені в прозору сферу.

Детально читайте в матеріалі «Україна стане гравцем в енергопросторі ЄС?»