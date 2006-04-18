Рембрандта реставруватиме цукрозавод, якщо держава не візметься

Генеральний директор і співзасновник НПФ «Синтал-Д» Микола ТОЛМАЧОВ спростовує інформацію, пов`язану зі скандалом навколо купівлі Пархомівського цукрового заводу з будівлею музею з унікальною колекцією відомого українського колекціонера Панаса Луньова. Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі М.ТОЛМАЧОВА.

Він повідомив, що цілісний майновий комплекс Пархомівського цукрового заводу (Харківська область, Краснокутський район, с. Пархомівка) був придбаний на відкритому аукціоні 4 березня 2004 р. Завод на момент продажу був визнаний банкротом, всі приміщення комплексу були в аварійному стані. На сьогодні завод повністю відновлений, виробничі потужності заводу становлять 170 тис. тонн цукрового буряку на рік. На підприємстві працюють 432 чоловіка.

Як зазначив М.ТОЛМАЧОВ, на момент придбання виробничого комплексу до складу основних засобів входила будівля старої контори заводу, де, як з`ясувалося пізніше, знаходиться музей відомого колекціонера П.Луньова. За словами М.ТОЛМАЧОВА, воно продавалося окремим лотом, і бажаючих придбати його з аукціону не було (таких не з`явилося й дотепер), тому було ухвалене рішення придбати його, реставрувати, і сам музей зберегти для нащадків.

Генеральний директор і співзасновник НВФ «Синтал-Д» наголосив, що з моменту придбання заводу на підприємство не надійшло жодної пропозиції з боку держави і місцевих властей щодо спільного ремонту і утримання об`єкту, що дивовижно, оскільки колекція полотен дійсно унікальна. Тому «Синтал-Д» ухвалив рішення самостійно розробити проект ремонту і реконструкції будівлі музею для того, щоб вона стало придатною для зберігання колекції, сказав М.ТОЛМАЧОВ.

Він зазначив, що полотна, які знаходяться в приміщенні музею, належать Харківському історико-художньому музею. «Тобто компанія, - наголосив М.ТОЛМАЧОВ, - придбала виключно будівлю, але аж ніяк не полотна, які є надбанням нації».

Як зазначив гендиректор НВФ «Синтал-Д», «з музеєм у нас немає жодних договірних відносин із приводу утримання картин. Дивно, але історико-художній музей жодного разу не звертався до нас - створюється таке враження, що полотна не є цінністю для держави». За словами М.ТОЛМАЧОВА, компанія із задоволенням виступила б меценатом реставрації картин, проте не має на те прав.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом в українських ЗМІ з’явилися публікації про те, що у Харківській області за 26 тис. грн. продано Пархомівський цукровий завод із будівлею музею разом із унікальною колекцією відомого українського колекціонера Панаса Луньова – оригінальними роботами Боровиковського, Тропініна, Рєпіна, Верещагіна, Рембрандта, Брюллова, Реріха, Васнецова, Бенуа, Малевича, Ван Дейка, Сезанна, Ренуара, Матісса, Кандинського і Пікассо.

Як написала газета «Вечерние вести», новим власником робіт видатних художників та історичного особняка, в якому розміщувався музей, стала приватна компанія НВФ «Синтал Д», що належить київському бізнесмену М.ТОЛМАЧОВУ.

17 квітня директор Харківського художнього музею Валентина МИЗГІНА назвала «нісенітницею» ці публікації в ЗМІ.

За її словами, Пархомівський музей сьогодні є відділом Харківського художнього музею, він, як і раніше, приймає відвідувачів і є достатньо популярним для такої категорії установ – впродовж року його відвідує близько 25 тисяч любителів живопису. “Його ніхто не продавав, музей продовжує функціонувати, більше того, вирішується питання, кому належатиме сам будинок, де перебуває експозиція, триває робота над збереженням картин та упорядкуванням всієї колекції”, - сказала В.МИЗГІНА.