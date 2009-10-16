У Партії регіонів знову заговорили про федералізацію України

Народний депутат України від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО не бачить іншої альтернативи розвитку української держави, ніж її федералізація.

Про це йдеться в статті депутата під заголовком “Федеративна Україна: безальтернативна альтернатива розвитку української держави”, опублікованій в газеті Верховної Ради України “Голос України” від 15 жовтня ц. р. (Під статтею зазначено, що вона надрукована в рахунок квоти фракції ПР в газеті – УНІАН.)

Зокрема, пропозицію федералізувати Україну, представник Партії регіонів обґрунтовує тим, що Україна вже і так розколота: “Вже зараз етнічні та соціокультурні відмінності між регіонами, часто через непродуману і в більшості провокаційну політику центральної влади, переростають в соціальні конфлікти та відцентрові тенденції на економічному, культурному, мовному, етнічному та релігійному грунті”.

Як пише В.КОЛЕСНІЧЕНКО, «сєверодонецькі з’їзди еліт східної та південної України 2004 і 2008 років, позиція західноукраїнських обласних рад відносно результатів виборів Президента України в 2004 році, результати майже всіх виборчих кампаній та опитувань в Україні свідчать про реальне існування регіонального поділу та суттєвих відмінностей між адміністративно-територіальними одиницями в Україні».

«У такій ситуації, можливим варіантом розв’язання цього сонму проблем може стати саме децентралізація влади за європейським зразком та перебудова України на федеративних засадах», - говориться у статті.

Далі регіонал В.КОЛЕСНІЧЕНКО відзначає, що “територія федеративної держави складається з територій суб’єктів федерації та інших державних утворень. Разом з тим федерація – це єдина, цілісна держава зі спільними збройними силами, грошовою одиницею, фінансовою та податковою системою”.

“У більшості федеративних держав поряд із загально федеральною конституцією і законами діють конституції і закони суб’єктів федерації. До того ж забезпечується верховенство федеральної конституції і федеральних законів».

При цьому В.КОЛЕСНІЧЕНКО підіймає мовне питання – “камінь спотикання”, який, за його словами, також штовхає країну до федералізації. Він, зокрема, цитує слова голови комітету зі співробітництва Україна-Бельгія в парламенті Бельгії Маргарет ГЕРМАНС про те, що в жодному разі не можна посягати на культурні, мовні особливості національних меншин, які проживають в Україні. “Я вважаю, вихід із ситуації (для України) – це створення федеративної держави. Вам необхідно поважати культуру і думки одне одного, які задовольнятимуть дві нації, інакше країні доведеться розділитися. Однак розвал держави – не найкращий вихід”.

«Наша країна дуже різнобарвна. Напевно, вже час визнати поразку ілюзорної спроби українізації її величезних територій та міст», - заявляє у своїй статті представник Партії регіонів.