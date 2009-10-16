Тимошенко влучила пальцем в небо, а Ющенко вирішив воювати відчайдушно?

Експерти і депутати вважають маловірогідним ухвалення державного бюджету України на 2010 рік до завершення президентської кампанії. Про це вони заявили під час опитування, яке проводилося Інститутом Горшеніна.

Цього року процес ухвалення бюджету України на 2010 рік співпав з початком президентської кампанії. Інститут Горшеніна провів експертне опитування щодо того, чи буде ухвалений бюджет 2010 цього року, і які наслідки можуть бути у разі неприйняття бюджету.

Народний депутат України від фракції Блоку Юлії Тимошенко Ігор ГРИНІВ вважає, що бюджет на 2010 рік не буде ухвалений до завершення виборчої компанії. «Це не вперше, коли виборча компанія співпадає з часом ухвалення бюджету, у такому разі його ніхто не приймає, і все переноситься «на після виборів». Фракції опозиції зроблять все, щоб завадити коаліції прийняти цей бюджет», - сказав депутат.

І.ГРИНІВ також зазначив, що бюджет на 2010 рік має дві особливості. «Йде серйозний перерозподіл на користь міст і сіл, коли вони вперше одержують велику частину свого бюджету безпосередньо, а не через райони, не через область. Друга особливість – це антикризова складова. Це все ж таки бюджет з добре затягнутим поясом», - вважає народний депутат.

На думку народного депутата, заступника голови фракції «Блок Литвина» Олега ЗАРУБІНСЬКОГО , бюджет у такому вигляді, в якому він є зараз, ухвалений не буде. Він також вказав на те, що існує ряд правових аспектів, що можуть бути загрозою легітимності даного бюджету. «Всі розрахунки йдуть на базі Бюджетного кодексу, який Президент ветував. Бюджет не може бути розрахований на основі Бюджетного кодексу, який не набув чинності, – це юридична проблема», - зазначив він. О.ЗАРУБІНСЬКИЙ також вважає неприпустимим збільшення витрат на уряд і Президента. «1 млрд. 600 млн. грн. на забезпечення Президента і Державного управління справами, що на 30% більше, ніж у 2009 році; витрати на уряд збільшуються на 15-17% порівняно з попереднім роком. Я категорично проти, це абсурд», - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

На відміну від своїх колег, народний депутат України, член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що бюджет цього року буде прийнятий. Проблеми, на думку депутата, можуть виникнути з підписанням бюджету Президентом. «Тому, що він (Віктор ЮЩЕНКО) вже вирішив воювати відчайдушно, але я думаю, що і там якось щось вирішиться. Бюджет буде прийнятий», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ. На думку депутата, у даному бюджеті існує ряд відмінностей. «Якщо всі попередні бюджети розроблялися все ж таки на більш-менш твердих макропоказниках і стабільному курсі, принаймні, на момент ухвалення бюджету, то нині цього немає. Бюджет розробляється на макропоказниках і валютному курсі, який узятий волюнтаристським методом. По суті, ми намагаємося влучити пальцем у небо», - вважає Т.ЧОРНОВІЛ.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає ухвалення бюджету маловірогідним. «Є вже гіркий досвід того, як приймався і як реалізовувався діючий бюджет 2009 року, коли під особисті гарантії прем`єра і уряду про те, що бюджет коректуватиметься, був прийнятий документ, який вже не має жодного відношення до реальної кредитної політики. Існує реальна загроза, що до кінця року ми матимемо бюджетний колапс. У цій ситуації голосування за бюджет без обгрунтування, без аналізу бюджетної політики 2009 року, без прогнозів на 2010 рік неможливе», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

При цьому експерт зазначив, що в цьому бюджеті величезний обсяг коштів запланований на обслуговування зовнішніх боргів, і що уряд має намір продовжити політику запозичень. «Раніше ми говорили про бюджет розвитку, бюджет проїдання, зараз ми маємо бюджет обслуговування. Уряд не приховує, що розраховує на те, що протягне наступний бюджетний рік шляхом подальшого нарощування зовнішньої і внутрішньої заборгованості, за рахунок співпраці з міжнародними кредиторами і внутрішніх позик. Враховуючи становище реального сектору, враховуючи те, що за цей рік не була реалізована жодна тямуща інвестиційна політика, враховуючи те, що уряду і НБУ не вдалося розробити план спільних дій з фінансово-кредитної підтримки реального сектору, такий підхід виглядає, щонайменше, дивно. А за великим рахунком – волюнтаристськи і безвідповідально», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

У свою чергу, директор Лабораторії політичного аналізу Юхим БАЛЛО заявив, що ухвалення або не ухвалення бюджету України наступного року не має ніякого значення. «Україна – унікальна країна. У будь-якій країні світу бюджет є основним документом, за яким і живе країна. При цьому основні показники бюджету, як то частка ВВП, курс національної валюти й інше, є основними показниками життя як держави, так і населення. У нас же все це не має ніякого значення. У нас важливіше те, якими будуть пенсії і як потім використовувати даний факт як електоральний інструмент у виборчій кампанії», - заявив Ю.БАЛЛО.

При цьому експерт вважає, що застосовувати до України світові економічні стандарти не можна. «Якщо ж міряти нас визнаними економічними шаблонами, то Україна вже давно була б під землею. А що стосується ухвалення або не ухвалення бюджету наступного року, то скажу просто – це не важливо. Той, хто думає, що неприйняттям бюджету можна шантажувати або лякати Юлію ТИМОШЕНКО, той просто дурень. Бо в існуючих умовах такі дії їй будуть просто на руку. Ми вже давно звикли до режиму ручного управління економікою, в якому Ю.ТИМОШЕНКО є безперечним лідером. Отже ще один рік такого режиму аж ніяк не відіб`ється ані на самій економіці, ані на електоральних перевагах українців», - сказав директор Лабораторії політичного аналізу.