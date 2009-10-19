Регіонал Лавринович потрапив у ДТП

У вихідні перший віце-спікер ВР Олександр Лавринович потрапив у ДТП. За попередніми даними, в Києві, в районі станції метро «Шулявська» на вулиці Довженка, в автомобіль, який нібито супроводжував машину Лавриновича, в`їхала Skoda Fabia. В аварії ніхто з кортежу не постраждав, а пасажирів Skoda забрала «швидка». Як пише газета «Сегодня», сам віце-спікер про аварію говорить неохоче, але своєї участі в ній не заперечує: «Так, був там. Живий, здоровий».

У ДАІ ДТП не коментують. Але джерела в автоінспекції сказали, що зі Skoda зіткнувся чорний «Мерседес», а кортеж це був чи ні, дані відсутні: «За реєстраційними даними, авто обслуговує Партію регіонів. Чи належить воно Лавриновичу — невідомо».

З приводу потерпілих у ДАІ повідомили, що «швидка» забрала одного пасажира Skoda. У довідковій станції швидкої допомоги журналісти не змогли дізнатися що-небудь про потерпілого: «За останні дві доби в тому ж районі сталося близько 30 аварій зі Skoda Fabia», — відзначила оператор.