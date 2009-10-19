Кириленко сказав Тимошенко, що голосів не дасть, поки армія обезголовлена

Лідер Громадського руху „За Україну!” В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА якнайшвидше внести до парламенту кандидатуру на посаду міністра оборони України. Про це народний депутат заявив в ефірі “5-го каналу”.

„Мене турбує, що не вноситься кандидатура міністра оборони і немає керівника Генштабу Збройних Сил України. Армія, по суті обезголовлена. Чому ті, від кого залежить ухвалення цього рішення, зволікають, мені не зрозуміло”, - сказав він, зауваживши, що якби була внесена кандидатура на посаду міністра оборони „із фахівців, із військових, із патріотів, із професіоналів”, вона була б проголосована.

В.КИРИЛЕНКО також наголосив на необхідності збільшення фінансування Збройних Сил України. „Армія уже зараз має нульове фінансування і при цьому тенденція у бюджеті 2010 року на поглиблення цієї кризи. Від мінімуму пропонується дати тільки половину”, - зауважив депутат.

"Я особисто прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО повідомив, що наших голосів не буде жодного, поки не буде збільшений бюджет Міністерства оборони і всього блоку національної безпеки", - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні один із найавторитетніших аналітичних центрів Польщі - Центр Східних досліджень – опублікував доповідь, в якій наголошується, що українська армія до 2013 року може втратити боєздатність через недофінансування.

Аналітики зауважують, що програма реформування ЗСУ передбачала фінансування на рівні 2% ВВП, починаючи з 2005 року, а насправді воно було зменшене з 1,3 до 0,99% ВВП. «Утримання такого тренду в перспективі найближчих 2-3 років приведе до втрати боєздатності української армії», - відзначають експерти.

Автори доповіді припускають, що саме через відмову погодитися на подальше зменшення фінансування армії у відставку на початку жовтня подав керівник Генштабу ЗСУ Сергій КИРИЧЕНКО.

Аналітики також назвали прецедентною ситуацію, коли держава опинилася без начальника Генштабу та міністра оборони, якого депутати відправили у відставку ще в червні цього року, а нового не призначили.