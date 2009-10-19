У блоці Кличка нагадали, що Черновецький обіцяв двірникам по 2000

За три роки нічого з того, що обіцяв Черновецький чи його блок, виборюючи владу, не було виконано. Про це один із лідерів Блоку Віталія Кличка, лідер Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський заявив в ефірі передачі «Шустер LIVE» на телеканалі «Україна».

За словами опозиційного політика, у своїй передвиборчій програмі Черновецький обіцяв найнижчі тарифи на житлово-комунальні послуги. Натомість з його приходом вони тричі піднімались.

«На останній сесії буквально з боями нашій політичній силі вдалося домогтися зниження тарифів до рівня червня 2009», - наголосив Дмитро Андрієвський.

«Черновецький обіцяв підвищити заробітну плату працівникам освіти мінімум вдвічі за рахунок стовідсоткової муніципальної надбавки. Теж саме щодо лікарів. А двірникам взагалі обіцялося дві тисячі зарплати», - заявив він.

Проте жодна обіцянка, на переконання депутата, не була виконана, і кияни це, безперечно, знають, стверджує політик.

На думку Дмитра Андрієвського, лише завдяки послідовній роботі Блоку Кличка стало можливим зниження тарифів.

«Від нашої фракції ми на першу сесію у вересні підготували проект рішення про зниження незаконних тарифів і там чітко вказали, що потрібно ввести мораторій, повернути людям гроші, які вони додатково сплатили. Ми зібрали десять тисяч підписів. А тисяча підписів – це вже місцева ініціатива. Та Черновецький нам відмовив. Ми чітко сказали: до того часу, доки це питання не буде проголосоване, ми сесії працювати не дамо», - заявив політик.