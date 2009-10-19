22-23 жовтня в Харкові відбудеться перша конференція з пошукової оптимізації в Україні.

Як повідомляє організатор конференції - компанія Promodo, вже проводиться реєстрація на конференцію «Пошукова оптимізація і просування сайтів в мережі Інтернет» на сайті http://www.optimization.com.ua/.

У конференції візьмуть участь власники Інтернет-проектів, веб-майстри, маркетологи, фахівці з реклами та дизайнери, а також усі ті, хто бажає одержати докладну інформацію про те, як ефективно побудувати бізнес в мережі Інтернет, створювати сайти, що є могутнім інструментом розвитку бізнесу і привертати до свого проекту повноцінну цільову аудиторію.

На конференції обговорюватимуться тенденції розвитку ринку Інтернет реклами і пошукових систем в Україні. Особлива увага буде приділена таким темам як пошукова оптимізація сайтів і аналіз її ефективності, планування рекламних кампаній, контекстної реклами. Ряд доповідей підніматимуть питання створення сайтів, їх зручності та структури. В рамках офіційної частини, крім доповідей, пройдуть дебати в рамках двох «круглих столів», присвячених актуальним питанням учасників конференції.

У перервах між доповідями в учасників і журналістів буде чудова можливість поспілкуватися в кулуарах з лідерами ринку Інтернет-реклами, з представниками відомих російських і українських компаній, представниками крупних гравців з боку пошукових систем і сервісів - Yandex, Meta, Google, Begun, Sape та інших web-монстрів.

До програмного комітету конференції увійшли: Анар БАБАЄВ (директор по рекламі і маркетингу, «Біплан»), Роман ВІЛЯВІН (заступник директора з просування сайтів в західному сегменті мережі Інтернет, «Promodo»), Євген ШЕВЧЕНКО (генеральний директор компанії «УаМайстер»).

Захід проходитиме в Харкові 22-23 жовтня, початок - о 09.00, конференц-зал виставкового центру «Радмір Експохол» місткістю на 570 персон. Ознайомитися з попередньою програмою можна за адресою: http://www.optimization.com.ua/conference/2009/program/

Реєструватися можна за адресою: http://www.optimization.com.ua/conference/2009/registration/