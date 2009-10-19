Вибори-2010 в Україні експерт вважає війною на поразку

Офіційно кампанія по виборах Президента України, що стартує сьогодні, буде найбільш жорсткою з погляду підвищення мотивації виборця, оскільки, згідно з даними соціологічних опитувань, близько 25% виборців все ще не прийняли рішення, за кого з кандидатів у президенти віддадуть свої голоси.

Таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі, переданому агентству УНІАН.

На його думку, деструктивні політтехнології, які спостерігають зараз українці і вся світова громадськість, провокують заниження цінності людського життя і моральних засад суспільства.

Зокрема, в контексті обнародування народним депутатом від Партії регіонів Вадимом КОЛЕСНІЧЕНКОМ інформації про те, що нібито в «Артеку» відбувалися факти розтління малолітніх, причому за участю високопосадовців, О.ГОЛОБУЦЬКИЙ заявив: «Критичність мотивації виборця на цих виборах досягла того рівня, за яким – беззаконня, людські життя і падіння моральних засад цивілізованого суспільства. Якщо кампанія стартує з настільки жорстких інформаційних воєн, то чого можна чекати під кінець виборчих перегонів? Якщо підтримувати ступінь критичності вибору до кінця виборчої кампанії, на країну чекають різні «терористичні акти» і все нові одкровення, вдягнені в PR-скандали».

При цьому, вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, зупинити маховик «інформаційної війни на поразку» на цих виборах неможливо.

«Вибори-2010 в Україні – це війна на поразку, в якій мотивація взяти реванш лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА не знає перешкод. Втім, треба сказати, більшість кандидатів ведуть відверто деструктивні кампанії, не пропонуючи творчої складової – конкретного плану виходу з кризи або стратегії розвитку країни. Можна виграти вибори на запереченні, негативі, компроматі і бруді, але при цьому неможливо стати лідером нації, її моральним авторитетом та ефективним главою держави», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.