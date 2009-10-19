Регіонал не виключає, що завтра Раду знову заблокують

Завтра парламент в першу чергу розглядатиме п’ять соціальних законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, Верховна Рада розгляне законопроект про підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, а також ще чотири законопроекти «соціальної спрямованості». Віце-спікер також зазначив, що на даний час стосовно цих законопроектів немає рішень комітетів. При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що рішення комітетів є рекомендаційними, і тому немає жодної перепони у разі їх відсутності розглядати законопроект на пленарному засідання.

О.ЛАВРИНОВИЧ також повідомив, що після соціальних законопроектів парламент розгляне питання щодо призначення чергових виборів депутатів місцевих рад.

Потім депутати мають намір заслухати інформацію генерального прокурора і міністра внутрішніх справ стосовно справи про насильство над дітьми, додав віце-спікер.

Він також повідомив, що Верховна Рада завтра має визначитися щодо перенесення на інший день обговорення зауважень Президента України до Бюджетного кодексу. О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що на сьогодні у парламенті немає голосів для ухвалення рішення з даного питання.

Говорячи про розгляд законопроектів щодо позбавлення високопосадовців недоторканності, він припустив, що парламент розгляне ці зміни до Конституції «завтра або післязавтра». За його словами, деякі ЗМІ потрактували сьогоднішнє рішення Погоджувальної ради як таке, яким передбачається першим питанням порядку денного розглянути зміни до Конституції щодо скасування недоторканності. Він ще раз заперечив це, оскільки першими депутати розглянуть соціальні законопроекти.

О.ЛАВРИНОВИЧ не виключив, що робота парламенту завтра може блокуватися, зауваживши, що це вже «звична ситуація у Верховній Раді України». «Ми зможемо побачити ініціативи депутатів з тим, щоб уповільнити роботу парламенту України», - припустив він.