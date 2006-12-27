БЮТ, Наша Україна і Партія регіонів внесли спільний законопроект

Народні депутати України пропонують заборонити судам для забезпечення позову виносити ухвалу щодо заборони проведення зборів акціонерів.

Як повідомляється на офіційному сайті ВР, у Верховній Раді зареєстровано законопроект “Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення позову)” (№2819). Документ, внесений народними депутатами Андрієм ПОРТНОВИМ (БЮТ), Миколою ОНІЩУКОМ (“Наша Україна”), Дмитром ПРИТИКОЮ (Партія регіонів), зареєстровано в парламенті 22 грудня п.р.

Метою законопроекту, йдеться у пояснювальній записці до документа, є встановлення заборони суддям застосовувати ті заходи забезпечення позову, які можуть призвести до протиправного захоплення управління підприємствами.

Наслідком прийняття проекту, як зазначають розробники, стане унеможливлення зловживання суддями власними повноваженнями при винесенні ухвал про забезпечення позову та запобігання протиправному захопленню управління підприємствами.

У документі, зокрема, говориться, що не допускається забезпечення позову шляхом постановлення (винесення) ухвали з питань встановлення заборон щодо проведення зборів акціонерів (учасників) товариства та прийняття ними рішень; надання реєстратором, зберігачем, депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів або інформації про акціонерів для проведення зборів акціонерів; участі акціонера (учасника) у зборах акціонерів (учасників) та визначення правомочності загальних зборів акціонерів (учасників).

Проектом, зокрема, пропонується внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України (ст. 152), Господарського процесуального кодексу (ст.67) та Кодексу адміністративного судочинства України (ст. 117).