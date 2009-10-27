Тігіпко: держборг перевалив за 205 мільярдів, попереду - гіперінфляція

Претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО заявляє, що уряд втратив контроль над зростанням зовнішнього боргу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він сказав, коментуючи опубліковані на офіційному сайті Президента України дані про темпи зростання державного зовнішнього боргу. Він уже перевищив 205 млрд. грн., що утричі більше, ніж наприкінці 2007 року, хоча законом про держбюджет-2009 уряду було дозволено видати держгарантії за зовнішніми боргами суб`єктів господарювання на 37 млрд. грн., таких гарантій вже видано на суму 50 млрд. грн.

«Кабінет Юлії ТИМОШЕНКО вже потроїв державний борг України. Перспектива дефолту стає дедалі чіткішою», - зауважив С.ТІГІПКО.

«Контроль над запозиченнями втрачений, - сказав він. - Це означає, що позики беруться без розуміння того, хто, як і за рахунок чого буде ці борги повертати. А те, що Президент не має можливості вплинути на цей процес і критикує уряд через свій сайт, свідчить про глибоку кризу системи влади».

«Вже за кілька років половину держбюджету доведеться витрачати на обслуговування державних позик. На це будуть спрямовані ресурси,необхідні для соціальних виплат – бо інших грошей вже немає. І звичайно ж, доведеться на повну потужність вмикати друкарський станок. А це означає гіперінфляцію. Цілком очевидно, що для керівників уряду головне – підтримувати видимість добробуту до січневих президентських виборів, а там – хоч трава не рости», – заявив С.ТІГІПКО.