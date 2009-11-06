Банкова прогнозує загострення з газовими проплатами за листопад

Представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКИЙ прогнозує чергові загострення з газовими проплатами за листопад, враховуючи те, що власних коштів у НАК «Нафтогаз України» вистачає лише на третину щомісячного платежу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, таку думку він висловив в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

Він переконаний, що причиною проблем з економічними розрахунками в газовій сфері є укладені 19 січня 2009 р. в Москві контракти. За його словами, вони невигідні Україні, оскільки їх неможливо виконати, і вони призводять до постійних проблем з оплатою і до конфліктів з російськими партнерами.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ також підкреслив, що розміри штрафів, передбачені контрактами між «Нафтогазом України» і «Газпромом» за недобір українською стороною природного газу, найвищі в Європі. «Водночас за зменшення обсягів транзиту російською стороною практично не передбачено жодних санкцій», - зауважив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО скликав нараду за участю керівників суб`єктів господарювання і державних фінансових установ, зокрема Національного банку України, на якій закликав керівництво НБУ скористатися можливістю Міжнародного валютного фонду щодо спеціальної процедури запозичення для розрахунків за газ.

На думку Б.СОКОЛОВСЬКОГО, це єдина можливість врегулювати ситуацію й уникнути передбачених штрафних санкцій. Разом з тим, зазначає він, продовження практики запозичень загрожує негативними наслідками «Нафтогазу України», а країні - втратою контролю над вітчизняною ГТС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що «Нафтогаз України» розрахувався з «Газпромом» за газ, поставлений до України в жовтні цього року.

При цьому вона зазначила, що провести проплату було досить складно.

3 листопада, виступаючи в парламенті, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що "Нафтогаз" за спожитий у жовтні газ має перерахувати російському "Газпрому" 4 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Досі Україна своєчасно і в повному обсягу розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.