Литвин ще думає, чи підписувати зміни до держбюджету-2009

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН ретельно вивчить усі документи щодо процесу ухвалення в цілому змін до держбюджету на 2009 рік щодо підвищення соціальних стандартів, аби виявити, чи були порушення при його ухваленні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у суботу під час брифінгу в Умані Черкаської області, коментуючи звернення фракції БЮТ до нього не підписувати цей закон, оскільки були певні порушення регламенту.

В.ЛИТВИН зауважив, що після того як парламент ухвалює законопроект за основу, може відбутися і голосування його в цілому, якщо немає заперечень на це народних депутатів.

Разом з тим, якщо основна частина сесійної зали вимагає ухвалення документу в цілому, навіть за умови існування заперечень, то головуючий на засіданні може звернутися до парламенту і поставити на голосування пропозицію щодо ухвалення в цілому.

«Якщо Верховна Рада України висловлюється за те, щоб приймати в цілому, то цей документ голосується. Я не випадково наголошую, що ряд рішень ми приймали на вимогу фракції БЮТ саме у такий спосіб, а отже, прецедент ми заклали», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова парламенту зауважив, що він уважно вивчить стенограму п`ятничного пленарного засідання, і якщо буде подання від фракції БЮТ, то всі документи будуть направлені у Регламентний комітет ВР і на підставі його висновку буде ухвалюватися рішення щодо підписання чи непідписання.

«Але, разом з тим, я вважаю, що постановка питання про те, щоб не приймати в остаточній редакції рішення про підвищення спеціальних виплат незахищеним верствам населення, це не той момент, навколо якого потрібно вести політичні дебати», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ звернулася з вимогою до В.ЛИТВИНА не підписувати ухвалений 6 листопада парламентом закон про внесення змін до бюджету 2009 рік щодо забезпечення виплат пенсій та соціальних стандартів у підвищеному розмірі.

За словами члена фракції БЮТ, заступника голови Бюджетного комітету Олега ЛЯШКА, даний проект документа не був розглянутий Бюджетним комітетом. Крім того, при ухваленні цього закону головуючим на засіданні першим віце-спікером Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ був порушений Регламент ВР, оскільки документ був поставлений для ухвалення в цілому, не зважаючи на те, що у депутатів були заперечення.

Він наголосив, що якщо цей документ все ж таки буде підписаний, то БЮТ оскаржуватиме його відповідно до вимог законодавства.