Ющенко: «еті ребята» приведуть нас до того, що ми станемо колонією

«Останні півтора року ми провели у очікуванні, чи вдасться БЮТ і Партії регіонів через розподіл влади створити Конституційний переворот в країні», - заявив в інтерв’ю 5 каналу Президент України Віктор Ющенко.

«Мотив був дуже низький – обидві сили не дуже шанують Конституцію чи закон, і обидві хотіли б себе побачити у політичному майбутньому на найближчі 10-15 років. І найкраще це зробити, домовившись за кулісами про те що, умовно кажучи, президента обирають в парламенті, а народ тут ні до чого», - розповів Ющенко.

За його словами, у планах цих політичних сил було провести «на двох» конституційну реформу, тобто переворот. «Вони отримують вічного прем’єра, ми отримуємо вічного Президента. Очевидно, треба забути про демократію і свободу», - обурюється Президент .

Ющенко наголосив – якщо Україна втратить демократію, то вона втратить і незалежність: «Бо «еті ребята» приведуть нас до того, що із втратою демократії ми станемо колонією». У цьому контексті він нагадав про газові угоди від січня 2009 року, у яких прописані несправедливі умови для України.

Президент підкреслив, що про зміни до Конституції потрібно висловитись до виборів: «Кожен лідер чи кожна політсила повинна заявити, яке її бачення, коли ми говоримо про організацію влади в Україні».

«Скажи про це зараз, до виборів. Бо після виборів у тебе можуть з’явитися спеціальні мотиви», - сказав Ющенко.