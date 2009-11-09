Кандидат в Президенти Рябоконь розказав, якими будуть його перші укази

Кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ виступає з ініціативою створення Громадської ради шляхом об‘єднання громадсько-політичних організацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.РЯБОКОНЯ, він звернувся з офіційною пропозицією до всіх громадянських організацій щодо формування Громадської ради при кандидаті у президенти України О.РЯБОКОНІ.

До участі у Громадській раді запрошуються всі офіційно зареєстровані громадсько-політичні об’єднання, які представляють інтереси не менше 100 членів.

Як відомо, О.РЯБОКОНЬ вийшов на президентські перегони з програмою по створенню громадянського суспільства шляхом самоорганізації громадян. У цьому він бачить майбутнє України як єдиний шлях консолідації зусиль громадян на шляху економічної розбудови нашої країни і подолання корупції і свавілля системи влади, йдетьс у повідомленні.

Першочерговим завданням Громадської ради буде відпрацювання проекту указу Президента щодо створення Громадських рад при всіх органах влади, які підпорядковані Президенту України.

«Наша мета - це передача реальних повноважень цим радам щодо прийняття рішень щодо захисту інтересів громадян на державному рівні. Крім того, буде підготовлений проект указу Президента щодо введення представників громадськості в усі тендерні комітети щодо державних закупівель, знову ж таки в системі влади, яка підпорядкована Президенту. Результатом нашої спільної роботи повинна стати угода, яка буде підписана від імені Громадської ради і кандидатом у президенти про те, що у разі обрання О.РЯБОКОНЯ Президентом України одними з перших указів будуть саме проекти указів, підготовлені Громадською радою», - заявив О.РЯБОКОНЬ.

Крім того, він закликав громадські організації надати своїх представників у виборчі комісії для заповнення квоти О.РЯБОКОНЯ. З кожним представником, який пройде відбір як представник О.РЯБОКОНЯ на президентських виборах, буде укладено відповідну угоду.