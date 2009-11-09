Українська команда шукає інформаційного партнера на ралі Дакар

Команда «Sixt Ukraine»\«Сикст Україна» оголошує тендер на визначення інформаційного партнера команди на ралі Дакар «Аргентина-Чилі».

Для участі в тендері відправте Вашу пропозицію щодо варіанту висвітлення події на адресу pr@ol.com.ua, або повідомите по тел. +38-067-239-82-45.

Ралі Дакар стартує 1 січня і фінішує 17 січня 2010 р. в Буенос-Айресі, Аргентина. Маршрут довжиною 9500 км пройде по території Аргентини і Чилі.

Уасть у ралі беруть більш як 140 команд з усього світу. Україну представляє єдина команда «Sixt Ukaine»\«Сикст Україна», перший пілот - Вадим НЕСТЕРЧУК.