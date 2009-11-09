У Ющенка кажуть, що надзвичайна ситуація - не з вірусом, а з владою

Заступник глави Секретаріату Президента України - Представник Президента у Верховній Раді Ігор ПОПОВ вважає, що в Україні надзвичайна ситуація “склалася не з вірусом, а з виконавчою владою”.

Про це УНІАН повідомили у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента.

За словами І.ПОПОВА, «головне завдання понеділка – подивитися, як виконується Указ Президента України про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху пандемічного грипу в Україні, подивитися, чи потрібна його корекція”. “Якщо якісь пункти не виконуються, чому, чим потрібно допомогти... Якщо не виходить це - кадровими перестановками», - наголосив він.

«Якщо ж ми побачимо, що цей план неможливо виконати з цим менеджментом, цими органами влади, лише тоді може постати питання надзвичайного стану», - заявив І.ПОПОВ.

Він також наголосив, що на сьогодні країна справляється з епідемією без надзвичайного стану.

І.ПОПОВ нагадав про найважливіші пункти Указу Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 жовтня 2009 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху пандемічного грипу в Україні», обов’язкові для виконання: наявність ліків та масок в аптеках, включення опалення, митне оформлення гуманітарної допомоги протягом доби тощо. «Це дії, які безпосередньо впливають на життя кожного громадянина», - наголосив заступник глави Секретаріату Президента.

«Надзвичайна ситуація у нас склалася не з вірусом, а з виконавчою владою. На жаль, часто декларації з екранів не відповідають реальному стану речей”, - підкреслив І.ПОПОВ.

За його словами, “замість вирішення проблем ми бачимо спроби перекласти відповідальність на інші відомства, скарги на те, що хтось комусь заважає виконувати свою роботу”. “Тому надзвичайні заходи треба проводити не на вулицях, а у виконавчій владі», - підкреслив І.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада І.ПОПОВ не виключав запровадження надзвичайного стану в країні, якщо уряду не вдасться взяти під контроль ситуацію з епідемією грипу, і перенесення президентських виборів на 30 травня.