Яценюк каже, що Тимошенко і Януковича чекає доля більшовиків

Україні потрібно міняти політичну еліту, вважає лідер «Фронту змін», кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі А.ЯЦЕНЮК сказав: «Політична епідемія йде останні п`ять років дуже активно. У неї бувають різні фази, зараз фаза загострення, пов`язана з президентськими виборами. Хворий, скоріше, мертвий, ніж живий - у плані діючої української політичної еліти. Не бачу необхідності його лікувати, бачу необхідність змінити».

«Чи то він (Віктор ЯНУКОВИЧ), чи то вона (Юлія ТИМОШЕНКО) - результат тотожний, і ми його вже бачили, - сказав А.ЯЦЕНЮК. - Формат наступний: п`ятдесят проти десяти, тобто В.ЯНУКОВИЧ - тридцять, Ю.ТИМОШЕНКО - двадцять, А.ЯЦЕНЮК – десять. Ну, подивимося, чи зможуть ці десять відсотків пересилити більшовиків. У країні нові більшовики, але, я думаю, доля у них буде така сама, як у попередніх».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що Україні потрібно міняти не тільки Президента, але й обирати у 2010 році нові парламент і місцеві органи влади, інакше «все болото залишиться».

«Виборчий процес не закінчиться виборами Президента. Якщо ми говоримо про новий курс країни, то це якісна зміна влади. Якісна передбачає як зміну системи, так і зміну людей, які представляють систему. Виходячи з цього, в країні повинні бути новий Президент, новий парламент і нові органи місцевої влади, тоді країна може одержати розвиток, може йти шляхом модернізації», - сказав кандидат.

А.ЯЦЕНЮК додав, що Верховна Рада має обиратися на підставі нового виборчого закону. «Ми повинні голосувати за депутата, який закріплений за округом і належить до тієї або іншої партії», - сказав він.