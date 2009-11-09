Тимошенко раптово звернула з маршруту

14:47, 09 листопада 2009
Політика
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Прем`єр навідалась на будівництво

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні по дорозі до Луцька вирішила особисто ознайомитися з ходом завершення будівництва другого корпусу Рівненського обласного онкологічного диспансеру після того, як уряд виділив 29 млн. грн. на ці роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про її приїзд в онкодиспансер не було попереджено керівництво області.

«Ми не попереджали, що ми сюди їдемо, ніхто не знав, що ми сюди їдемо – наше завдання було приїхати й подивитися, як тут кипить робота і яким чином тут освоюються фінансові ресурси. І ми бачимо, що дійсно робота кипить, що будівництво йде, і, я думаю, що це непогана запорука того, що обласний онкодиспансер до кінця року в Рівненській області буде добудовано», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу керівництво облдержадміністрації й онкодиспансеру висловили подяку Ю.ТИМОШЕНКО за оперативний переказ коштів на добудову об`єкту, й запевнили прем`єра, що другий корпус диспансеру буде введено в експлуатацію, як і раніше планувалося, до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Луцька. Літак прем`єр-міністра, вилетівши з аеропорту «Бориспіль», приземлився в аеропорту «Рівне» й після відвідання онкодиспансеру, Ю.ТИМОШЕНКО на автомобілі відправилася до Луцька.

26 серпня уряд виділив 29 млн. грн. на завершення будівництва Рівненського обласного онкологічного диспансеру.

 

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